El Barça visita avui al Girona amb ganes de revenja | FC Barcelona

Aquest diumenge, 15 de setembre a les 16:15h, l’estadi de Montilivi serà testimoni d’un derbi entre el Girona i el FC Barcelona. Ambdós equips arriben a l’encontre en un gran moment, preparant-se per a la primera jornada de la Champions League. Aquest partit representa l’últim desafiament abans de l’inici de la competició europea.

El Girona arriba a aquest partit després de dues victòries contundents abans de la pausa internacional. Primer, va golejar 4-0 al Osasuna a casa i després va aconseguir un valuós 0-2 davant el Sevilla al Sánchez Pizjuán. Aquests triomfs han enfortit la confiança de l’equip, que ha experimentat una important renovació de plantilla durant el mercat de fitxatges.

Per la seva part, el FC Barcelona arriba invicte a aquest partit, havent guanyat els quatre encontres de lliga disputats fins al moment, amb un inici perfecte de campionat. Amb 12 punts de 12 possibles, l’equip blaugrana, ara dirigit per Hansi Flick, ha demostrat ser una màquina ben engrassada. Flick, recent arribat al banc culé, ha aconseguit que l’equip mantingui la seva solidesa defensiva i atac amb una fluïdesa que fa recordar als millors Barça dels darrers anys.

El Girona va ser un entrebanc per al Barça la temporada passada, quan els catalans van patir dues derrotes a mans del seu rival, amb un 2-4 a Montjuïc i un sorprenent 4-2 a Montilivi. Per això, aquest partit té un aire de revenja per als blaugranes, que a més estrenaran la seva segona equipació de la temporada 2024/25, una elegant samarreta negra que promet captar totes les mirades.