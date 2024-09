Llegendari: Àlex Palou, campió de la Indy Car per tercera vegada a la seva carrera

Palou celebra el triomf. Foto: X (@AlexPalou)

Àlex Palou (Cadillac Racing) s'ha proclamat campió de les IndyCar Series , després d'acabar onzè al Big Machine Music City Grand Prix, l'últim de la temporada, aconseguint així el tercer títol de la categoria, després d'alçar el trofeu de guanyador també el 2021 i 2023 .

El pilot de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) va culminar la consecució del seu tercer títol de la categoria a l'última cursa del campionat celebrada a l'oval de Nashville . Allà, al Big Machine Music City Grand Prix va acabar en onzena posició, un resultat que sumat al 24è lloc de l'australià Will Power (Team Penske), el seu rival en la lluita pel títol, en va tenir prou per revalidar el títol aconseguit la temporada passada .

Palau ha acabat la temporada amb 544 punts, 31 més que el nord-americà Colton Herta (Andretti Autosport), guanyador a Nashville i segon a la classificació del campionat. A més, al llarg del 2024 ha aconseguit dues victòries, tres poles i sis podis. "No he tingut temps per relaxar-me. Tots hem treballat dur al cotxe. Estic orgullós de l'equip", va dir el vallesà després de la cursa.