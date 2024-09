Males notícies per al Barça: Dani Olmo estarà de baixa 4-5 setmanes

Foto: EuropaPress, CanvaPro de Pipat Pajongwong's Images

Dani Olmo , jugador del FC Barcelona, estarà allunyat dels terrenys de joc durant 4-5 setmanes a causa d'una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. El migcampista es va retirar del partit contra el Girona després de marcar el 0-3 a Montilivi, i les proves fetes aquest dilluns a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí van confirmar la gravetat de la lesió.

Aquest matí, el club ha emès un comunicat oficial indicant que "les proves realitzades aquest matí han mostrat que el jugador Dani Olmo té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta", fixant un període de baixa estimat de fins a cinc setmanes.

Si es compleixen els pitjors pronòstics, Olmo es podria perdre fins a set partits amb el Barça, inclosos quatre com a visitant (Mònaco, Vila-real, Osasuna i Alabès) i tres al Camp Nou (Getafe, Young Boys i Sevilla). L'objectiu del jugador seria tornar per al duel clau contra el Bayern Munic a Montjuïc, programat per al 23 d'octubre, o en el millor dels casos, arribar a l'esperat Clàssic contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu el 27 d'octubre.

Aquesta lesió també impedirà que Olmo participi amb la selecció espanyola en els propers compromisos internacionals. Espanya s'enfrontarà a Dinamarca el 12 d'octubre a casa ia Sèrbia el 15 d'octubre com a visitant, a les jornades 3 i 4 de la Nations League. L'absència d'Olmo suposa un contratemps tant per al Barça com per al seleccionador espanyol, que perd un dels seus jugadors més en forma.

La baixa d'Olmo arriba en un moment clau de la temporada, amb el Barça lluitant en diverses competicions i la selecció espanyola jugant punts importants a la Lliga de Nacions. A més, el rendiment del jugador de Terrassa estava sent molt destacat, amb tres gols en tres partits. Flick haurà de buscar-li un reemplaçament, encara que la nota positiva és que Ansu Fati està a prop d'aconseguir l'alta i ser el seu reemplaçament.