Aitana Bonmatí renova amb el Barça fins al 2028

Foto: FCBarcelona

La migcampista del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, ha renovat fins al 30 de juny del 2028. L'actual Pilota d'Or estarà vinculada al club blaugrana durant tres temporades més, ja que finalitzava la relació contractual el juny del 2025.

La de Sant Pere de Ribes va arribar al Barça quan tenia 11 anys, el 2011. Per tant, ha passat per les categories inferiors fins arribar al moment cúspide de la seva carrera, en què els premis col·lectius amb l'equip i la Selecció i els individuals han servit per signar la seva millor temporada.

La firma ha tingut lloc aquest dilluns al migdia, en companyia del president Joan Laporta i del directiu Xavi Puig. Amb 26 anys, la blaugrana seguirà lluint el mític dorsal 14 , número important a la simbologia culer, ja que el van vestir jugadors de la talla de Johan Cruyff. De fet, per anunciar la seva renovació, el club va llançar un tuit a les 14.14 hores, en què escrivia "14+14?".

La migcampista blaugrana seguirà ampliant el palmarès amb el Barça, després d'haver guanyat 5 Lligues, 6 Copes de la Reina, 4 Supercopes i 3 Champions League.

Segons va informar el diari SPORT a principis de setembre, Aitana passarà a ser la jugadora més ben pagada de la plantilla, superant així Alexia Putellas.

Per tal de seguir al Barça, la de Sant Pere de Ribes ha rebutjat ofertes importants com la del Chelsea. El conjunt 'blue' estava disposat a abonar la clàusula de rescissió, que rondava els 3 milions d'euros.

Tot i això, la intenció de la crac de 26 anys ha estat clara des del primer moment: quedar-se a Can Barça i continuar amb l''època daurada' del club.