Els llums tornen a brillar: comença la renovada Champions League

El dia ha arribat: la màxima competició continental comença. Foto: UEFA

Real Madrid i Manchester City lideren la llista de favorits per a la nova temporada de la Lliga de Campions, que comença aquest dimarts 17 de setembre. Mentrestant, l'il·lusionant FC Barcelona i l'Atlético de Madrid es posicionen en un segon nivell amb equips com Bayern Munic, Arsenal, PSG i Inter, tots amb la intenció de destronar el conjunt madridista en un torneig que presenta un nou format i debutants com el Girona, que somia fer història en la seva primera participació europea.

La Champions és la competició favorita del conjunt blanc, i per a Kylian Mbappé, guanyar l'Orejona és la seva major ambició. L'exjugador del PSG, campió del món amb França, només ha disputat una final de Champions, la del 2020 en plena pandèmia, i el fitxatge pel Real Madrid busca complir aquest somni, ja que el club sembla l'escenari perfecte per alçar el trofeu . Per això, hauran de superar una fase de grups on s'enfrontaran rivals com Dortmund, Liverpool i Milan, tots disposats a complicar el seu camí.

En un nivell similar hi ha el Manchester City de Pep Guardiola. Després de caure a quarts de final la temporada passada en una èpica eliminatòria davant de l'eventual campió, els anglesos tornen a ser ferms candidats. La seva amenaça continua sent Erling Haaland, encara que la qualitat de la seva plantilla, amb figures com Rodri, Bernardo Silva i Ederson, els converteix en gairebé invencibles.

Canvi de format de competició

Al nou format, els equips disputaran vuit partits durant la fase de lliga. Ja no jugaran dues vegades contra tres rivals (a casa i fora), sinó que s'enfrontaran a vuit equips diferents, amb quatre partits com a local i quatre com a visitant. Per definir els seus oponents, els equips es dividiran en quatre bombos, i cada equip s'enfrontarà a dos rivals de cada bombo, alternant entre partits a casa i fora.

Aquest format permet als clubs enfrontar-se a un major nombre de rivals, oferint als aficionats més oportunitats de veure els millors equips enfrontar-se a les primeres fases del torneig, i creant un major nivell de competitivitat per a tots els participants.