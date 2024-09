Louis Vuitton Cup: l'Alinghi i l'American Magic es guanyen un dia més de regates

Foto: EuropaPress

L'Alinghi Red Bull Racing de Suïssa i el NYYC American Magic dels Estats Units segueixen en lliça a les semifinals de la Louis Vuitton Cup de la 37a America's Cup de Barcelona en guanyar les respectives regates d'aquest dilluns, a semifinals, davant l'INEOS Britannia de La Gran Bretanya i el Lluna Rossa Prada Pirelli d'Itàlia en una jornada suspesa per manca de vent.

El 'Boat One' de l'Alinghi i el 'Patriot' de l'American Magic es van guanyar aquest dilluns un dia més de regates a Barcelona i no marxar d'aquesta Copa de l'Amèrica sense cap victòria a les seves respectives sèries de semifinals, que l'INEOS Britannia i el Lluna Rossa segueixen dominant per 4-1.

De moment, en una jornada en què el vent va fer de les seves, aquesta vegada per falta de força, a les aigües de la costa barcelonina, tant l'Alinghi com l'American Magic van aconseguir el seu objectiu primordial; guanyar la primera regata de les semifinals per seguir vius.

Tot i una penalització per a l'Alinghi Red Bull Racing a la sortida de la cinquena regata de la semifinal 1 d'aquesta Louis Vuitton Cup, que feia presagiar un ràpid adéu dels suïssos a la competició, aquests van remuntar i es van veure afavorits per la caiguda del 'Britannia' en diversos pous de vent d'un camp de regates que no va afavorir res a l'espectacle; però sí el sindicat suís. I és que es va enfonsar l'INEOS Britannia, que va entrar en un pou de vent i la velocitat va caure per sota els 10 nusos.

Això va permetre a l'Alinghi, que va arribar a anar gairebé 300 metres per darrere, recuperar la iniciativa poc després de començar la tercera mànega de les sis previstes. Els britànics, incapaços de recuperar el vol en estar en una zona de només 6 nusos, van veure com l'Alinghi se n'anava a més de 500 metres per davant ia més, després d'una altra caiguda dels 'foils' (alerons), es va duplicar aquest desavantatge i es va sumar a una penalització per sortir del camp de regates.

La regata va ser retallada per la Comissió de Regates a 5 balises i, malgrat que a la quarta màniga va ser l'Alinghi qui va planxar i va perdre el vol, ja amb 1.965 metres de marge sobre el Challenger of Record que va optar per baixar els braços, amb molts problemes per poder posar a volar el seu platejat vaixell.

A la cinquena i aquesta vegada última mànega, amb prou feines sense vent, els dos bascos anaven flotant davant de la capital catalana, sense poder volar i trigant una eternitat a poder arribar a la balisa final per la falta de vent. Menys de 10 nusos de velocitat als dos sindicats, malgrat que semblava que el vent començava a bufar amb una mica més d'intensitat.

Al final, es va arribar a fer servir el compte enrere per al temps límit de 15 minuts per donar per finalitzada, sense ser vàlida, la regata. L'Alinghi, com l'INEOS, tenia problemes per volar i, tot i anar amb gran avantatge, havia d'arribar a meta abans del temps límit per poder sumar el seu primer punt en aquesta semifinal de la Louis Vuitton Cup. Va patir però ho va fer, celebrant per alt aquell 4-1 en contra, però la primera victòria a la seva semifinal.

I una cosa semblant va passar a la cinquena regata de la segona semifinal, entre el NYYC American Magic dels Estats Units i el Lluna Rossa Prada Pirelli italià. Com a la primera 'semi', aquesta arrencava amb 4-0 per als transalpins i l'opció de segellar el seu passi a la final d'aquesta Louis Vuitton Cup, però els de Nova York, amb base a Pensacola (Florida), es van imposar per allargar la sèrie.

A la tercera de les sis mànigues, amb millor vent que a la primera regata del dia, una primera penalització per a Luna Rossa, que anava al davant, els va obligar a passar per darrere d'un 'Patriot' amb prioritat de pas, però just després es van tornar a creuar i el vaixell italià va recuperar el cap.

En una regata emocionant, els italians van perdre el vol i van caure sobre els seus 'foils' després d'una enèsima cruïlla en una regata que va ser un pur 'match race'. Al Lluna Rossa li va ser gairebé impossible guanyar velocitat per recuperar el vol i el Magic va aconseguir un avantatge impressionant que va arribar a ser de més de 1.500 metres.

Al tram final, Tom Slingsby i Lucas Calabrese no van cometre errors i van aprofitar l'oportunitat amb un gran control de vol d'Andrew Campbell i Mike Menninger, aconseguint una brillant victòria per mantenir vives les seves esperances de semifinals de la Louis Vuitton Cup i posar el marcador 4- 1.

Però aquí va acabar la jornada, encara que no va ser fins a unes dues hores després quan el Comitè de Regates va decidir que ja no volien fer esperar més l'Alinghi i l'INEOS Britannia, que disputarien la seva segona regata del dia, la sisena de la semifinal. Sense vent, es va optar per cancel·lar la resta de la jornada i les semifinals, totes dues amb 4-1, es reprendran dimecres.