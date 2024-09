Fermín torna a lesionar-se quan estava recuperant-se del darrer problema muscular

Foto: EuropaPress

El FC Barcelona ha rebut un nou revés amb la lesió de Fermín López, que s'havia reintegrat parcialment als entrenaments després de recuperar-se d'una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra. Tot i això, la moneda ha tornat a mostrar creu, ja que el jove jugador ha tornat a patir una lesió, aquesta vegada a la cama dreta.

Segons ha informat el diari SPORT , Fermín López podria estar fora dels terrenys de joc durant diverses setmanes, fet que suposa un cop dur tant per al futbolista com per a l'equip. El migcampista, una de les joves promeses del club, havia caigut lesionat inicialment el 3 de setembre mentre estava concentrat amb la selecció espanyola. La seva recuperació havia avançat satisfactòriament, i tot indicava que aviat estaria disponible per tornar a competir. Tot i això, aquest nou contratemps allarga el seu període de baixa, afectant la seva continuïtat i progressió en una temporada en què havia començat a consolidar-se en el primer equip.

El retorn de Fermín era esperat amb gran optimisme pel cos tècnic, que valora la seva versatilitat i talent al centre del camp. Aquesta nova lesió no només retarda la tornada a l'acció, sinó que també planteja un desafiament en el procés de recuperació, ja que haurà d'evitar l'acumulació de lesions que podria comprometre la seva forma física a llarg termini.

Pel Barcelona, la baixa de Fermín López representa una dificultat afegida en una temporada carregada de partits a LaLiga i competicions europees. L'equip de Hansi Flick haurà de buscar solucions per cobrir la seva absència al migcamp, mentre esperen que el jugador es recuperi completament i torni amb força.

Amb aquesta nova lesió, es preveu que el club extremi les precaucions en la recuperació per evitar una recaiguda, assegurant-se que Fermín pugui tornar a competir en plenes condicions.