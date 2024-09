El camí europeu del Girona arrenca amb la visita al París Saint Germain (21:00h)

L'entrenador gironí, Míchel Sánchez. Foto: Europa Press / UEFA / PSG / Canva Pro

Aquest dimecres 18 de setembre de 2024 serà un dia marcat per sempre en la història del Girona FC . I és que el club viurà el seu debut a la millor competició de clubs del món al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique Martínez a partir de les 9 de la nit.

A la prèvia del matx, l'entrenador dels gironins, Míchel Sánchez, va dir que "aquest és un somni merescut que hem de gaudir". "L'any passat vam fer les coses d'una manera espectacular, va ser un any històric. Hem arribat a un lloc que era un somni però que és merescut. Estem il·lusionats, motivats, és un somni que hem de gaudir. El creixement del club es demostra" en moments com aquest. Hem de donar la millor versió i gaudir d'aquest merescut moment”, va afegir.

"Hauria preferit jugar el primer partit a casa, hauria estat el millor per a mi. Però ha tocat un partidàs aquí a París, i és un moment històric per a nosaltres i per això penso que és el millor partit que podem jugar; perquè és el primer del Girona a la Champions. No tinc cap sensació negativa, tot és positiu”, va reiterar.

I afronten aquest duel amb la mateixa mentalitat de sempre, sense canvis. “Tenim una manera de fer les coses i si és possible volem guanyar el partit. Haurem de fer les coses bé i que el PSG no tingui el millor dia, perquè són un equip molt fort i l'any passat van arribar a semifinals i al seu país ho van guanyar tot", va avisar.

Luis Enrique: "El Girona va jugar un gran futbol"

Els elogis del tècnic madrileny van tenir rèplica al bàndol francès de boca de l'entrenador asturià. L'ex de Barça, Celta i selecció espanyola va assegurar que "ningú esperava el Girona aquí, però vaig veure tots els seus partits i va jugar un gran futbol".

"La seva feina ha estat recompensada perquè demà podrà jugar la Champions en un estadi llegendari. Els desitjo el millor, excepte contra nosaltres, és clar", va afegir el de Gijón.

"Preparem els partits en funció de nosaltres mateixos. Imaginem com voldrà el rival adaptar-se al nostre joc i segur que el Girona voldrà treure'ns la pilota, però hem preparat aquest partit com tots els altres, concentrant-nos als nostres punts forts", ha conclòs.