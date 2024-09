Louis Vuitton Cup: el segon dia de la Unicredit Youth America's Cup pateix per l'onatge

Foto: America's Cup

La jornada de dimarts va estar marcada per moments emocionants a la UniCredit Youth America's Cup, on els millors regatistes juvenils del món van competir en condicions desafiadores, amb forts vents i un mar agitat. Marco Gradoni, de l'equip Luna Rossa Prada Pirelli, i Harry Melges, de NYYC American Magic, van destacar com a grans promeses, col·locant-se al capdamunt de la classificació. Tots dos estan empatats al primer lloc, deixant clar que seran figures clau en futures edicions de l'America's Cup. Darrere seu, Leo Takahashi, d'Emirates Team New Zealand, i Nick Robbins, d'Athena Pathway, estan empatats en tercer lloc, lluitant per assegurar el pas a les semifinals.

Els vaixells AC40 van demostrar ser dels més emocionants a la competició, proporcionant curses de primer nivell. La regata de flota 3, no obstant, va portar males notícies per als equips de França i els Estats Units, que no van poder competir a causa de problemes tècnics. La cursa va començar amb vents de 12-15 nusos, on Luna Rossa Prada Pirelli va tenir una bona sortida, creuant-se amb Emirates Team New Zealand. Athena Pathway, per la seva banda, va buscar aprofitar el vent a la dreta.

Emirates Team New Zealand va aconseguir una posició de lideratge després d'una maniobra eficaç, però Luna Rossa va ser penalitzada per una cruïlla amb l'equip neozelandès. Tot i la penalització, Luna Rossa va aconseguir reprendre el control, mentre que els britànics van caure breument dels foils, cosa que va provocar canvis al cap de la flota.

L'equip italià, comandat per Marco Gradoni i Gianluigi Ugolini, va dominar la cursa, superant les difícils condicions del mar amb onades de fins a un metre. En els darrers trams, Athena Pathway va avançar els neozelandesos, consolidant el seu segon lloc, mentre que Emirates Team New Zealand va acabar tercer. Luna Rossa va creuar la línia de meta amb un avantatge còmode, assegurant la seva segona victòria a la sèrie i reafirmant la seva posició com l'equip a vèncer.