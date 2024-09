Luna Rossa Prada Pirelli reafirma el seu domini a la UniCredit Youth America's Cup

Lluna Rossa, amb velocitat i precisió, va dominar des de la sortida. Foto: America's Cup

La segona jornada de la UniCredit Youth America's Cup ha confirmat el que molts esperaven: Luna Rossa Prada Pirelli continua demostrant la seva supremacia. Amb dues victòries consecutives sota la direcció de les joves promeses Marco Gradoni i Gianluigi Ugolini, l'equip italià s'ha consolidat com a favorit al competitiu Grupo A.

Les condicions al mar han estat desafiadores, amb onades de gairebé un metre i un vent canviant d'entre 8 i 14 nusos. Això va posar a prova la capacitat dels regatistes per mantenir la consistència a les maniobres i prendre decisions tàctiques encertades.

La primera regata del dia, tercera en total del Grup A, es va disputar sense la participació de NYYC American Magic i Orient Express L'Oreal Racing Team, deixant quatre equips a la competència: Itàlia, Suïssa, Nova Zelanda i Gran Bretanya. L'equip Emirates Team New Zealand va començar fort, liderant a la primera porta. Tot i això, un penal per a Luna Rossa i errors tàctics dels neozelandesos i britànics van permetre a l'equip italià prendre el control i no deixar-lo anar fins a creuar la línia d'arribada a 30 nusos, amb un avantatge de 500 metres.

La segona regata del dia va seguir un guió semblant. Lluna Rossa, amb velocitat i precisió, va dominar des de la sortida. Tot i que Emirates Team New Zealand va intentar pressionar a l'inici, fallades a les maniobres els van costar car, i l'equip italià es va encaminar cap a una nova victòria. L'atenció es va centrar llavors en la lluita pel segon lloc entre Athena Pathway i Alinghi Red Bull Racing, amb els britànics assegurant el subcampionat en una emocionant batalla fins a l'última trabujada.

Amb aquestes dues victòries , Luna Rossa Prada Pirelli se situa còmodament al cim de la classificació del Grup A, superant per 12 punts el NYYC American Magic, que ocupa el segon lloc, i l'equip britànic Athena Pathway, que marxa tercer.

Rocco Falcone , trimmer de l'equip italià, va expressar la satisfacció després d'un dia perfecte: "Les condicions van ser complicades, però els nois van navegar molt bé. Vam fer grans sortides i vam mantenir les coses simples i ràpides". Per la seva banda, el timoner Gianluigi Ugolini es va mostrar cautelós: "Estem contents amb el rendiment, però ens centrem en les properes regates. No pensem en els punts ni en guanyar encara, només en classificar-nos per a les semifinals".

Amb quatre regates restants al Grup A, l'atenció ara es dirigeix a les proves del Grup B, que es disputaran demà. La UniCredit Youth America's Cup continua oferint un espectacle de primer nivell, mostrant el talent de les futures estrelles de l'esport a bord dels veloços AC40.