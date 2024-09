El Girona perd de forma cruel a París (1-0) en la seva estrena a la Champions

La pinya de l'equip abans de l'inici del matx. Foto: X (@GironaFC)

El Girona va aprendre per les dolentes el que és (o que de vegades és) la Champions League . Els blanc-i-vermells van perdre en la seva estrena a la màxima competició continental contra el Paris Saint-Germain (1-0). Un gol al minut 90 del lateral portuguès Nuno Mendes, que se li va colar entre braços i cames a Paulo Gazzaniga, va provocar que l'equip català no pogués tenir una jornada de debut rodona.

Des del primer minut, els de Míchel van veure com el conjunt francès els intentava ofegar amb una pressió intensa i una sòlida disciplina tant en defensa com en atac. Encara que Gazzaniga no va tenir gaire feina en els primers 45 minuts, Bradley Barcola, Marco Asensio i Zaïre-Emery van mantenir en perill els de Míchel, que patien per no tenir la possessió. Després d'alguns contraatacs inicials, el Girona va intentar calmar-se amb la pilota, guanyar confiança i allunyar el joc de la seva àrea després d'un inici de gran intensitat.

A poc a poc, el conjunt català es va anar fent notar. Tot i ser debutant a la màxima competició europea, va començar a qüestionar el domini del PSG, amb Oriol Romeu i Iván Martín prenent el control al centre del camp. Després del descans, els de Míchel van fer un pas endavant buscant Stuani, el seu capità, que es va quedar al club per portar-lo de tornada a Primera i fer història amb la classificació a Europa. L'uruguaià va connectar les primeres rematades perilloses, i encara que va estar a prop de marcar, el porter Safonov va reaccionar bé. Bryan Gil també va destacar amb la seva habilitat al desbordament, mostrant per què el Girona va aconseguir el seu primer bitllet a la Champions.

Tot i això, quan el Girona semblava en el seu millor moment, el PSG va estar a punt de castigar-los en un contraatac . Dembélé es va quedar sol davant de la porteria, però Krejci li va robar la pilota amb una gran intervenció. Els parisencs van despertar a partir d'aquesta jugada, i Gazzaniga es va lluir amb diverses parades espectaculars, incloent un xut de Hakimi a boca de canó.

En els darrers 20 minuts, el PSG va intensificar el seu domini, i les substitucions de Luis Enrique van marcar la diferència. Kolo Muani, que va entrar per un lesionat Asensio, amb Kang-in Lee i Neves, van portar perill constant a l'àrea del Girona. Finalment, una centrada de Neves va acabar colant-se a la porteria, deixant el Girona sense recompensa, tot i haver complert el seu somni de debutar a la Champions.