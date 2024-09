Copa Davis: Espanya es veurà les cares contra els Països Baixos a quarts

Carlos Alcaraz. Foto: EuropaPress

Espanya jugarà davant Països Baixos als quarts de final de les Finals de la Copa Davis 2024, que acollirà el Palau dels Esports José María Martín Carpena de Màlaga entre el 19 i el 24 de novembre, segons el sorteig que es va celebrar aquest dijous a les oficines de la Federació Internacional de Tennis (ITF) a Londres.

El conjunt capitanejat per David Ferrer va finalitzar com a primer del Grup B a la fase de grups disputada a València i tindrà com a rivals l'equip que va ser segon del Grup A, només darrere de la vigent campiona Itàlia.

A falta de conèixer la selecció definitiva, el conjunt neerlandès va afrontar aquesta primera ronda a la localitat italiana de Bolonya amb un competitiu equip format per Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, botxí de Carlos Alcaraz al passat US Open, Jesper de Jong, Robin Haase i Wesley Koolhof, un bon doblista.

En el duel davant els dirigits per Paul Haarhuis, Espanya espera comptar amb el seu número u Carlos Alcaraz, i podria fer-ho també amb un Rafa Nadal que no ha amagat mai el seu desig d'intentar jugar aquest any la Copa Davis. Roberto Bautista, Pablo Carreño o Pedro Martínez es postulen com a alternatives a completar l'equip juntament amb Marcel Granollers, que serà el líder al dobles.

Els altres aparellaments de quarts de final seran Argentina-Itàlia, Estats Units-Austràlia i Alemanya-Canadà. En cas de victòria, la selecció espanyola s'enfrontaria al guanyador del duel entre germans i canadencs. Les eliminatòries es disputaran al Martín Carpena al millor de tres partits, amb dos partits d'individuals i un de dobles si fos necessari. El calendari dels enfrontaments es coneixerà els propers dies.

"Espanya, dins de com està de dur el sorteig i amb tot el respecte a Holanda òbviament, ha evitat jugar amb alguns països referents en acabar primers de grup", va advertir Feliciano López, director d'aquestes Finals en declaracions facilitades per la ITF. L'extennista creu que “el nivell de la competició serà increïble”.

"Crec que és la millor Final a 8 que hem viscut i podrem gaudir d'una setmana de tennis espectacular a Màlaga", ha subratllat el toledà, que ha destacat la cruïlla entre "dues grans potències" com els Estats Units Austràlia. "Si els Estats Units vénen amb tot l'arsenal serà molt difícil guanyar-los, però Austràlia fa dos anys que és subcampiona i sempre ha rendit al màxim a Copa Davis", ha afegit.

"L'Itàlia-Argentina em sembla un duel superbonic per les dues aficions, sobretot l'argentina. Estic segur que el Martín Carpena estarà ple d'argentins i crearan una atmosfera espectacular", ha sentenciat.