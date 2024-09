El Barça s'estrena a la Champions contra el Mònaco amb ganes de revenja

Foto: EuropaPress

El FC Barcelona emprèn a l'Stade Louis II de Mònaco la seva nova aventura a la Lliga de Campions, aquesta vegada amb sensacions i il·lusió renovades amb la nova era de Hansi Flick que tan bé ha començat a LaLiga EA Sports, però per traslladar aquesta aposta a nivell continental hauran de fer front a un AS Mònaco que també ha arrencat molt bé i que aquest estiu es va endur el Trofeu Joan Gamper de la capital catalana. No serà una estrena fàcil la del Barça de Flick a la 'Champions'.

Podria semblar-ho, tenint en compte que en la seva història a l'equip culer se li ha donat bé el monegasc, però la gran arrencada a la Lliga 1 dels del Principat els dóna més ales, més enllà d'haver guanyat ja el Gamper, a els rivals d?aquest incipient nou projecte blaugrana.

A l'altra banda de la balança, si el Barça és capaç d'assaltar el Louis II, l'aposta per portar la gran arrencada de Lliga a aquesta nova 'Champions' es reforçarà i tindrà encara més valor. Això sí, és només un partit, el primer, i passi el que passi no tindrà gaire transcendència, ni per bé ni per mal.

Amb el 0-3 del Gamper al cap, amb un Barça que estava molt més en construcció que l'AS Monaco, no queda tan lluny i alguna cosa deu haver après d'allò un Hansi Flick lloat per molts, la manera de portar el grup sembla que és la correcta i que, amb 5 victòries en dues jornades de Lliga, ha portat el Barça a liderar LaLiga EA Sports amb solvència.

Però el Mònaco també ha començat bé, amb tres victòries i un empat, i és tercer a 2 punts del líder de la Lliga 1; el PSG de Luis Enrique. Així que serà un bonic duel entre dos equips en forma, que es coneixen alguna cosa i que se'n tenen ganes, per començar una 'Champions' en què el Barça vol recuperar el terreny perdut les últimes temporades.

De moment, el tècnic monegasc, l'austríac Adi Hütter, es mostra prudent i mirant diversos focus ofensius 'culers'. "No és fàcil defensar-se contra ells, cal fer-ho en equip i assegurar-se que tothom estigui alineat. L'equip ha de ser molt valent i donar-ho tot, perquè no només cal treure del partit Lamine Yamal, sinó també Raphinha , Lewandowski, Ferran Torres... Aquesta és la clau", va comentar a la prèvia.

Arriba amb baixes el Barça, les de Ronald Araujo, Marc Bernal, Fermín López, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Gavi i Dani Olmo, el gran fitxatge de l'estiu que ha començat com un xut a nivell golejador però que es va lesionar a l'últim xoc dels 'culers', el triomf al derbi català contra el Girona FC a Montilivi (1-4).

Va ser l'únic 'però' d'un duel en què el Barça va demostrar que creu en si mateix i on va agafar aire per a aquest duel a Mònaco. A més, Flick recupera Ansu Fati, l'únic dels jugadors lesionats que estaven entrenant amb el grup que va rebre l'alta mèdica.

Últimament sembla una 'joguina trencada', ja que les lesions el van fer passar de ser el 'nou Messi' a ser carn de cessió però, superada l'última incidència mèdica, vol demostrar a l'alemany que pot tenir pes en aquest nou Barça que somia amb recuperar un ceptre europeu que no en té des del 2015.