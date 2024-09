Alerta Manchester City! Podria ser expulsat de totes les competicions

Foto: EuropaPress, CanvaPro de Nongnapat

El Manchester City podria enfrontar-se a l'expulsió no només de la Premier League, sinó també d'altres competicions com la FA Cup i la Carabao Cup, si se'ls declara culpables de violacions greus de les regles financeres, segons informa The Telegraph . A més, la seva participació a la Lliga de Campions i el Mundial de Clubs de la FIFA podria estar en risc.

L'inici de l'anomenat "judici del segle" per les entre 115 i 130 acusacions contra el club ha generat una gran incertesa. Els rivals del Manchester City a la Premier League consideren que una simple deducció de punts no seria un càstig suficient si se'ls troba culpables de la majoria dels càrrecs. De fet, l'expulsió de la lliga més rica del món seria la sanció més severa que satisfaria els qui exigeixen justícia.

Tot i això, la possible expulsió del City de la Premier League podria desfermar un caos en el futbol anglès , ja que els campions defensors continuarien competint en tornejos com la FA Cup, la Carabao Cup i la Lliga de Campions. Tot i això, les regles de les competicions domèstiques obren la porta a la seva exclusió d'altres tornejos . Per exemple, la clàusula 31 del reglament de la FA Cup permet que un club sigui retirat de la competició si és expulsat de la lliga en què competeix. El mateix es podria aplicar a la Carabao Cup, ja que les regles de l'EFL Cup estipulen que només els clubs membres de la Premier League i l'English Football League hi poden participar.

Pel que fa a la Lliga de Campions, les regles són més complexes. Els clubs necessiten una llicència de la UEFA per competir, i encara no és clar si l'expulsió d'una lliga domèstica seria motiu suficient per retirar aquesta llicència. El mateix passa amb el Mundial de Clubs de la FIFA, les normes del qual no són públiques, però la possible eliminació del City de totes les competicions nacionals podria dificultar la seva participació.

El Manchester City ha negat repetides vegades qualsevol irregularitat i ha afirmat que compten amb "proves irrefutables" per defensar la seva posició, confiant que aquest assumpte es resoldrà de manera definitiva.