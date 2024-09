El Barça torna a ensopegar amb el Monaco: derrota a l'estrena de Champions (2-1)

Raphinha, en un moment del partit d'ahir. Foto: FCB

L'AS Monaco és l'únic equip que ha aconseguit vèncer el FC Barcelona de Hansi Flick dues vegades. La derrota més recent va ser a l'Stade Louis II (2-1), marcant la fi de l'invicte blaugrana a la temporada i evidenciant errors defensius inusuals. El partit, corresponent al debut de Flick a la Champions League, va mostrar a un Barça que va patir l'expulsió d'Eric García després d'un error de Ter Stegen, cosa que va condicionar el desenvolupament del matx.

Tot i un inici prometedor a La Lliga, el Barcelona es va trobar amb grans dificultats a Europa. Amb un jugador menys des del minut 11, l'equip de Flick va mostrar símptomes d'esgotament i manca de claredat tàctica. L'AS Monaco, que ja havia vençut el Barça al Trofeu Gamper, va aprofitar la inferioritat numèrica i va reafirmar el bon inici de temporada.

El partit va començar de manera desfavorable per al Barça, amb una expulsió primerenca d'Eric García en intentar corregir una mala passada de Ter Stegen a Minamino, que va generar una ocasió de gol per al rival. Tot i que l'equip català va intentar refer-se, el cansament i els errors defensius van permetre que el Mònaco prengués avantatge. Akliouche va obrir el marcador després d'una jugada individual en què va sortejar diversos defensors blaugranes abans d'anotar.

Tot i l'adversitat, hi va haver moments d'esperança per al Barcelona, com el primer gol de Lamine Yamal a la Champions, cosa que va posar temporalment l'equip de tornada al partit. Tot i això, l'AS Monaco ha aconseguit el gol de la victòria amb un gol de George Ilenikhena, que ha aprofitat un error de marca d'Iñigo Martínez per segellar el 2-1 definitiu.

El Barcelona va deixar escapar oportunitats d?igualar el marcador, però el desgast físic i la sòlida actuació del Mònaco van impedir una remuntada. Tot i que l'equip de Flick ha mostrat un bon nivell a La Lliga, el seu exercici a Europa ha estat una decepció inicial, deixant espai per a la millora a mesura que avanci la competició.