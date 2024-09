La final de la Louis Vuitton Cup de l'America's Cup, servida: Luna Rossa contra INEOS

Una regata de la Louis Vuitton Cup. Foto: America's Cup

El Luna Rossa Prada Pirelli d'Itàlia disputarà la final de la Louis Vuitton Cup de la 37a America's Cup de vela contra l'INEOS Britannia (que va eliminar dimecres 18 passat l'Alinghi suís) després d'aconseguir el punt definitiu a la semifinal contra el NYYC American Magic dels Estats Units, que posa punt final a la seva aventura a Barcelona.

L'equip defensor d'aquesta Copa de l'Amèrica, l'Emirates Team New Zealand, ja sap que s'enfrontarà a la Louis Vuitton 37a America's Cup Match al sindicat italià o al britànic, ja que el Luna Rossa Prada Pirelli i l'INEOS Britannia es disputaran, a un cara a cara fins que un desafiament sumi 7 punts, la final d?aquesta Louis Vuitton Cup.

Després que l'INEOS Britannia tanqués dimecres passat 18 amb un resultat de 5-2 la seva semifinal contra l'Alinghi Red Bull Racing de Suïssa, aquesta vegada va ser el Luna Rossa Prada Pirelli qui, sota un sol emergent després d'un matí tapat i amb una mica de pluja a Barcelona, va adonar del 'Patriot' de l'equip nord-americà, amb 5-3 a la seva sèrie.

L'American Magic va entrar fort a aquesta vuitena regata entre tots dos i va obligar el Luna Rossa a virar ràpidament cap al límit dret. Els del NYYC van aconseguir el control inicial de la regata, en una estratègia de 'match race' tot just començar, però el Luna Rossa va tirar de potència per passar a sotavent i començar a jugar amb els nord-americans.

La primera balisa ja va ser italiana, amb 20 segons d'avantatge sobre el Patriot , que s'ensumava que seria la seva última batalla a Barcelona. I així va ser perquè no hi va haver error en el vol ni en la gestió per part de James Spithill i Francesco Bruni, els timoners d'un Luna Rossa que va entrar amb 61 segons de marge a meta sobre l'American Magic, que va passar del 4-0 al 4-3 però ja no va poder forçar la que hagués estat una última regata a cara de gos.

Després d'aquesta victòria del Luna Rossa italià, Louis Vuitton Cup i els seus dos supervivents es prenen uns dies de descans. La final d'aquesta competició de la qual sortirà el reptador de l'Emirates Team New Zealand començarà el 26 de setembre, amb les dues primeres regates si és que el temps, per a res de bo, de Barcelona ho permet.