Javier Tebas apunta que la sanció del cas Negreira serà inferior a l'esperada a Madrid

Un moment de l?entrevista. Foto: The Wild Project

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha dit que espera una "sanció" al FC Barcelona per la "corrupció esportiva" del denominat cas Negreira però no del "nivell" que esperen alguns mitjans "des de Madrid" .

Així s'ha pronunciat al podcast The Wild Project, on ha repassat molts dels temes d'actualitat del món del futbol, com la investigació per la possible corrupció esportiva que involucra José María Enríquez Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres ( CTA) entre 1994 i 2018, i al FC Barcelona .

"A nivell esportiu està prescrit. Això no vol dir que investiguem. Arran de la informació liderem el tema a la Fiscalia, vam posar una denúncia perquè considerem que s'ha d'aclarir el màxim possible. Estem personats al jutjat. Al meu entendre fins i tot avui no s'ha acreditat que es paguessin àrbitres. El camí va al fet que el FC Barcelona pagava a Negreira, ells diuen que pels informes, crec que perquè els venia que podia influir en els ascensos i descensos dels àrbitres”, va afirmar.

"Això és corrupció esportiva, però no al nivell de la compra d'àrbitres. No arribaran a pagar cap àrbitre. Està malament el que es feia. Crec que el Barcelona tindrà la seva sanció, però no del nivell del relat que estan construint els portaveus des de Madrid, que donen les coces de l'altre . No hi ha res més i no crec que n'hi hagi”, va dir fent referència a la influència de Florentino Pérez .

"Florentino exerceix molta pressió"

Precisament sobre el president del Reial Madrid, Tebas ha dit que "exerceix molta pressió. Treu i posa directors de diaris. Ara mateix tinc una denúncia del Reial Madrid al TAD amb què busquen inhabilitar-me. També em va posar una denúncia a l'Audiència Nacional ".

El president de LaLiga ha lamentat que el del club blanc es crea el "Messies" i va celebrar la frenada que va patir la Superlliga fins i tot abans del seu anunci. "Fa uns mesos els països de la UE van signar un document contra la Superlliga, però no ho va signar Espanya. Fixa't la seva influència. És un tema cultural, té un model que no vol ningú de LaLiga. Al futbol no poden manar els més rics ", va afirmar.