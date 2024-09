Anul·lades les eleccions a la presidència de la RFEF!

Foto: EuropaPress, CanvaPro de Bruna Saraiva i pixelshot

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha anul·lat la convocatòria d'eleccions a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), previstes pel 7 d'octubre, per la Comissió Gestora, després d'estimar el recurs interposat pel president de CENAFE , Miguel Ángel Galán, informa el portal jurídic 'Iusport'.

El TAD va estimar que per a la convocatòria dels comicis era necessària la declaració formal del cessament de l'anterior president, Pedro Rocha, que no era automàtic després de la sanció d'inhabilitació i que l'òrgan competent de la RFEF, l'Assemblea General, ho havia d'haver declarat.

Aquest ha estat el motiu de la impugnació, per la qual cosa el TAD no ha necessitat entrar a valorar si el mandat estava o no conclòs o si en falten menys de sis mesos per a la finalització. Segons 'Iusport', el TAD considera que no resulta encertada la interpretació que fa la RFEF en considerar que la seva resolució acordant la inhabilitació de Rocha produeix automàticament el cessament.

Per tant, afegeix el TAD, no és possible aplicar l'article 31.8 dels Estatuts de la RFEF sense que prèviament s'hagi declarat el cessament del president, i que no és possible equiparar els conceptes d'inhabilitació i cessament.

Per al tribunal, la manca de resolució o acord de l'Assemblea General impedeix apreciar que aquest cessament s'ha produït i això impossibilita l'aplicació de l'article 31.8 dels Estatuts de la RFEF en faltar el primer requisit per a la seva aplicació, que s'hagi produït cessament del president de la RFEF.

Per a Iusport, la nova convocatòria d'eleccions estaria abocada al fracàs, ja que la vicepresidenta de la RFEF, Maria Àngels García Chaves, presidenta interina, va haver d'haver convocat eleccions a l'Assemblea, Comissió Delegada i presidència per al mandat 2024-28, i no només a president perquè queden menys de sis mesos per a la conclusió del mandat del període 2020-24.

La RFEF hauria de dissoldre la Comissió Gestora, restituir en les seues funcions a la Junta Directiva i convocar eleccions per al proper cicle 2024-28 per mitjà de la seua presidenta interina, María Angeles García Chaves.