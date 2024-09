El vídeo que demostra que ja queda poc per al retorn de Neymar | Europa Press

L'Al-Hilal, equip saudita on juga Neymar, ha publicat un vídeo prometedor a les seves xarxes socials on es veu l'astre brasiler realitzant exercicis amb pilota, incloent-hi xuts potents i col·locats a porteria. En el tuit que acompanya el vídeo, el club ha afegit el missatge "Neymar s'està preparant", la qual cosa representa una senyal optimista tant per als seguidors de l'equip com per als aficionats del jugador i de la selecció brasilera.

El vídeo mostra Neymar amb bona mobilitat i força, executant els seus característics xuts a porteria, fet que indica que el seu procés de recuperació després de la greu lesió que va patir avança positivament. El brasiler ha estat treballant intensament per tornar al seu millor nivell, i aquestes imatges són les primeres que el mostren en plena acció des del seu fitxatge pel club saudita.

Neymar es va incorporar a l'Al-Hilal a l'agost de 2023, després de sis temporades exitoses al Paris Saint-Germain (PSG). La seva arribada a l'Aràbia Saudita va marcar un punt d'inflexió no només per al club, sinó també per al futbol saudita en general, que ha experimentat un notable auge en els últims anys. Gràcies als recursos del Fons d'Inversió Pública, equips com l'Al-Hilal han pogut atreure jugadors de renom mundial, com Cristiano Ronaldo i Karim Benzema, consolidant la Saudi Pro League com una de les lligues emergents amb més projecció internacional.