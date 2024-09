El Girona cau davant el cuer i entra definitivament en crisi (2-0) | Europa Press

El Girona travessa un moment preocupant de resultats i sensacions, després de sumar una nova derrota, aquesta vegada davant el fins ara cuer València, per 2-0 a Mestalla. L'equip de Míchel, que venia de caure a casa contra el Barça (1-4) i de perdre a París contra el PSG (1-0) en el seu debut a la Champions, es va mostrar incapaç de trencar amb la ratxa negativa i va oferir una imatge preocupant en un duel clau.

Els gols van arribar a la segona meitat, quan el València va saber aprofitar la pressió i els errors defensius del Girona. Al minut 56, Rioja va obrir el marcador amb un xut que va desviar desafortunadament Juanpe, un dels defenses més destacats del conjunt català. Tot just dos minuts després, Dani Gómez va sentenciar el partit marcant el 2-0. A partir d'aquí, el València, dirigit per Rubén Baraja, va defensar amb solvència l'avantatge i va saber mantenir a ratlla els intents del Girona, que, malgrat els esforços de Stuani i Van de Beek en atac, mai va poder inquietar veritablement el porter local.

El Girona va mostrar signes de falta de confiança i es va veure superat per la pressió. Tot i comptar amb jugadors clau com Juanpe i Blind en defensa, i amb Gazzaniga sota els pals, els errors puntuals van condemnar l'equip. Aquesta derrota no només agreuja la situació dels catalans, sinó que col·loca els valencians, que van sumar la seva primera victòria de la temporada, amb tres punts vitals que trenquen la seva mala ratxa de resultats. Amb tres derrotes consecutives, el Girona necessita urgentment retrobar la seva millor versió per evitar que aquesta crisi empitjori encara més.