El Barça, a per la sisena victòria consecutiva en Lliga aquesta tarda

El FC Barcelona es prepara per enfrontar-se al Villarreal en un duel crucial per mantenir el lideratge de LaLiga. El partit es disputarà el 22 de setembre de 2024 a les 18:30 al Estadi de la Ceràmica. Després d'una recent derrota a la Champions League contra el Mónaco, el Barça busca recuperar-se i continuar amb el seu bon inici de temporada, on ha acoseguit cinc victòries en cinc partits.

El Villarreal, que ocupa actualment la quarta posició a la taula amb 11 punts de 15 possibles, serà un rival complicat. Sota la direcció de Marcelino García Toral, l'equip intentarà aprofitar el desgast físic del Barça, especialment considerant que porten 17 anys sense vèncer a casa contra els culers.

El FC Barcelona, dirigit per Hansi Flick, arriba al encontre amb algunes baixes importants, com Dani Olmo, Fermín López, Araujo i Ferran Torres. Malgrat aquestes absències, Ansu Fati podria tenir l'oportunitat de destacar a l'onze titular. La davantera, composta per Robert Lewandowski i Lamine Yamal, ha estat clau fins ara.

El Villarreal també comptarà amb el seu arsenal ofensiu, amb Ayoze Pérez i Dani Parejo com a golejadors, que han acumulat 11 gols en la competició. L'afició local espera veure un rendiment sòlid i buscarà trencar la ratxa negativa contra el Barcelona.

Ambdós equips comparteixen un estil de joc ofensiu, el que promet un partit emocionant i ple d'oportunitats de gol. Els aficionats podran seguir l'encontre en directe a través de DAZN LaLiga.