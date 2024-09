L'increïble elogi de Cristiano Ronaldo a Lamine Yamal | Europa Press

Cristiano Ronaldo ha expressat la seva admiració pel jove futbolista Lamine Yamal, destacant el seu excepcional talent i potencial. En declaracions realitzades recentment, Ronaldo va assegurar que Yamal "fa coses que ni jo ni Messi fèiem." Ronaldo considera que Lamine Yamal serà "un dels millors jugadors de la pròxima generació." Va elogiar el seu "enorme potencial" i "gran talent," tot i que va advertir que, a causa de la seva joventut, necessitarà "sort" per aconseguir l'èxit. A més, va enfatitzar la importància d'estar en un bon entorn, assenyalant que Yamal es troba en un "context que l'ajuda molt," fent referència a la qualitat de la Selecció Espanyola, que considera "realment molt bona."

No obstant això, Ronaldo també va llançar una advertència sobre els desafiaments que pot afrontar Yamal. Va destacar la necessitat que el jove jugador "ha d'evitar problemes físics" que poden frenar el seu desenvolupament en el futbol professional.

En la mateixa línia, Ronaldo va elogiar Jude Bellingham, reconeixent el seu "enorme potencial" i talent. Va comentar que Bellingham està en un "club on l'ambient és bo," cosa que facilitarà el seu creixement com a jugador. Al concloure les seves observacions, va afirmar que Bellingham "serà un dels millors," igual que altres joves talents del Real Madrid com Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior i Rodrygo.