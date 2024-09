El Barça de Flick reina en la bogeria davant el Villarreal i suma una nova golejada (1-5) | Europa Press

El Barça continua imparable a LaLiga després de la seva contundent victòria per 1-5 davant el Villarreal en la jornada 6, disputada a l'Estadi de La Ceràmica. Els de Hansi Flick van dominar el partit des de l'inici, amb un Robert Lewandowski en estat de gràcia. L'extrem polonès va obrir el marcador al minut 20 i va ampliar l'avantatge al 35', convertint-se així en més pichichi amb un gol per partit. Tanmateix, el Villarreal va respondre ràpidament, retallant distàncies gràcies a Ayoze Pérez al 38', en l'única jugada en què la defensa blaugrana va fallar el fora de joc.

Malgrat el gol local, el Barça no va baixar el ritme. Al minut 58, Pablo Torre, amb un xut precís, va fer el 1-3. Raphinha, que va entrar a la segona part, es va encarregar de tancar la golejada amb dos gols més, el primer al 74' i el segon al 83', culminant una brillant assistència de Lamine Yamal des del mig del camp. El jove extrem va ser una de les figures més destacades, participant en tots els gols del Barça i deixant mostres de la seva qualitat amb jugades clau, com la que va provocar un penal que Lewandowski no va aconseguir transformar.

A pesar del domini blaugrana, el Villarreal va tenir les seves oportunitats. Va arribar a marcar tres gols més, encara que tots van ser correctament anul·lats per fora de joc. El Barça, ferm en defensa, només va cometre un error, precisament en el gol d'Ayoze.

El partit també va deixar un sabor amarg amb la lesió de Marc-André ter Stegen, qui va haver de ser retirat en camilla després d'un fort cop a la genoll. El porter alemany es va mostrar dolorit i cobert el rostre, després d'haver estat clau en diverses aturades i reivindicant-se després de la seva actuació qüestionada en la recent derrota davant el Mònaco.

Amb aquesta victòria, el Barça suma la seva sisena victòria consecutiva a LaLiga, el que el col·loca a dalt de tot de la classificació amb 18 punts, quatre més que el Real Madrid. A més, amb 22 gols en sis jornades, l'equip de Flick promedia més de tres gols per partit, consolidant-se com el màxim golejador del torneig i d'Europa.