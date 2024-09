Unicaja, supercampió ACB després de derrotar el Madrid a Múrcia (80-90)

Dos jugadors d?Unicaja celebren la victòria. Foto: ACB Photo

Unicaja de Màlaga va vèncer el Real Madrid (80-90) a la final de la Supercopa ACB celebrada al Palau dels Esports de Múrcia, per seguir en mode campió després de guanyar fa una setmana la Copa FIBA Intercontinental.

Els d'Ibon Navarro van arribar endollats al primer títol nacional de la temporada i, després d'eliminar l'amfitrió UCAM Múrcia, van tombar un Madrid que venia de guanyar les últimes sis Supercopes. Revenja de la passada final per a un Unicaja que va donar el cop al primer quart i va aguantar la reacció dels blancs.

L?MVP Kameron Taylor (22 punts i 29 de valoració), Kendrick Perry (16) i Yankuba Sima van ser els artífexs d?un Unicaja que, després de guanyar la Copa del Rei fa dues campanyes, comença a engrandir les seves vitrines. Als de Chus Mateo, amb molta cara nova, queda acoblar millor les peces i tota una temporada per tornar a la baralla.

Els de la capital de la Costa del Sol van ensenyar aquest bloc compacte que llueixen amb l'afegit d'haver aixecat un títol feia set dies. El ullal esmolat i l'alt nivell competitiu es va deixar notar en un Unicaja que va començar bombardejant el favorit (19-32) amb 11 punts de Taylor. El Madrid es va veure 17 punts avall i va anar a remolc fins que va aconseguir igualar el marcador al descans (45-49).

L'esforç, encara que compartit, segurament el va pagar l'equip blanc al final atapeït, com un Facundo Campazzo que, a la recerca del quart MVP de Supercopa, es va quedar en 19 punts sense estar fi en les últimes possessions de l'últim quart. Tot i això, la reacció dels blancs va ser una realitat, amb l'orgull de Sergio Llull i Gabi Deck, i bons minuts d'Usman Garuba i Andrés Feliz.

Perry va subjectar els de Navarro i l'Unicaja es va preparar per patir, però va tornar a ser capaç d'obrir una petita bretxa (64-72). Garuba, una mandarina de Llull, el Madrid semblava olorar la sang, però Kalinoski i Taylor van respondre des del triple. El retorn de Campazzo després de prendre aire no va funcionar, ni tampoc un Tavares eclipsat per un Sima que ja va ser decisiu a les semifinals.