L'escenari després de la lesió de Ter Stegen: les opcions de mercat i la Masia

Foto: EuropaPress i CanvaPro de Uniconlabs

La greu lesió de Marc-André ter Stegen, que va patir una ruptura del tendó rotular, podria deixar el porter alemany fora dels terrenys de joc durant vuit mesos.

Davant aquest escenari, el FC Barcelona s'enfronta a una situació delicada a la porteria, i el club està avaluant les seves opcions tant al mercat com dins del planter.

Mercat de fitxatges limitat

Amb el mercat d'estiu tancat, l'única opció immediata que té el Barça és fitxar un porter lliure. Tot i això, el marge de maniobra és reduït a causa de les restriccions del fair play financer, que limita el salari del nou fitxatge al 80% del sou de Ter Stegen. Entre els porters disponibles, destaquen noms com Keylor Navas, Jordi Masip, Edgar Badia, Jiri Pavlenka i Loris Karius.

Keylor Navas, de 37 anys, és una opció atractiva a causa de la seva experiència a l'elit, especialment pel seu passat al Reial Madrid. Tot i això, la seva capacitat amb els peus no s'ajusta a l'estil de joc del Barça. Jordi Masip, exjugador del club, ofereix experiència i coneixement del sistema blaugrana, però la seva arribada seria més per donar suport a Iñaki Peña que per ser el titular indiscutible. Edgar Badía, de 32 anys, també és una alternativa després de brillar a l'Elx, mentre que Loris Karius continua sent recordat pels seus errors a la final de la Champions del 2018.

Les alternatives de La Masia

Fins que es prengui una decisió sobre el fitxatge, Iñaki Peña (25 anys) es perfila com a titular. Tot i això, la temporada passada va mostrar una gran diferència en rendiment respecte a Ter Stegen. En 17 partits, Peña va encaixar 32 gols, mentre que l'alemany només en va rebre 37 en 36 partits.

Pel que fa als joves, Ander Astralaga (20 anys) podria pujar com el segon porter del primer equip, i Diego Kochen (18 anys), una de les grans promeses del club, podria tenir més protagonisme després de recuperar-se d'una lesió. Astralaga, format a Lezama, ja va demostrar la seva capacitat a la pretemporada, mentre que Kochen és vist com el futur de la porteria del Barça.

La lesió de Ter Stegen obliga el club a prendre decisions ràpides i estratègiques per assegurar la porteria durant la seva prolongada absència.