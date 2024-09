Atac a Joan Laporta i la seva junta: demanen que se sotmeti a una qüestió de confiança

Foto: EuropaPress

Grups d'opinió del FC Barcelona han llançat un comunicat formal sol·licitant que Joan Laporta i la seva junta directiva se sotmetin a una qüestió de confiança . La petició, realitzada per diverses entitats influents de l'entorn culer, entre les quals hi ha Dignitat Blaugrana, Compromissaris FCB, Senyor Ramon, Seguiment FCB, Un Crit Valent i Transparència Blaugrana, demana una consulta telemàtica vinculant que permeti a tots els socis amb dret a vot decidir si la direcció actual del club ha de continuar.

El comunicat, difós públicament, insta la junta a acceptar aquesta votació en un termini de deu dies. "Demanem a la Junta que se sotmeti a la qüestió de confiança. En cas contrari, explorarem altres vies per garantir que s'escolti la voluntat dels socis i sòcies", assenyalen. Aquestes agrupacions consideren que les decisions preses per la direcció actual han estat erràtiques i perjudicials per al futur del club.

Entre les principals queixes dels grups destaquen l'ús de les palanques econòmiques. Argumenten que allò que va començar com una mesura puntual s'ha convertit en una eina estructural que compromet greument la sostenibilitat financera del Barça. Així mateix, critiquen la gestió de diverses figures emblemàtiques del club, fent referència a Messi, Koeman, Xavi i Jasikevicius, tots parteix important de la història recent de l'equip.

Un altre dels punts destacats en la seva crítica és la manca de transparència al voltant de diversos casos polèmics, com el Cas Negreira i el Cas ISL, així com la vinculació de certes societats mercantils al club. A més, lamenten la pèrdua de talent i la mala planificació pel que fa al nou Palau Blaugrana.

Com a part de les propostes, els grups d'opinió advoquen per reformar l'Assemblea de Compromissaris, fent-la més representativa i participativa. Consideren que aquest òrgan, en la seva forma actual, és insuficient com a únic espai de participació real dels socis, i en proposen la transformació per millorar la democràcia interna del club.