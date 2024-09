Javier Tebas: "Em fa la sensació que es vol posar un president de la RFEF"

Foto: EuropaPress

El president de LaLiga, Javier Tebas , ha qualificat aquest dilluns com un "sainet" el procés electoral a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ha afirmat que li dóna la "sensació" que es vol posar un president al lloc de Pedro Rocha i va acusar el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) de "complir ordres", mentre que va deixar clar que "no hi ha màniga ampla" amb el FC Barcelona ni cap club.

Al Fòrum Europa de Nova Economia Fòrum a Madrid, Javier Tebas ha dit que el TAD "no és un tribunal perquè no està compost per jutges". "Qui ho compon? Són set membres i quatre els posa el CSD. No són independents perquè dels quatre que nomena el Govern tres són companys de promoció del director general d'Esports del CSD. Es compleixen ordres", va sentenciar.

En aquest sentit, el dirigent ha lamentat que el ja expresident de la RFEF Pedro Rocha està inhabilitat per cessar l'exsecretari general Andreu Camps, "que els ho va demanar el llavors secretari d'estat per a l'Esport Víctor Francos". Al seu parer, el que pot passar ara en aquest procés electoral "és impredictible".

"És un sainet absurd perquè s'inhabilita el senyor Rocha per acomiadar qui tothom demanava. El TAD ha obert una via molt perillosa i em preocupa moltíssim. Hem treballat darrere d'entendre'ns mirant cap al futur, ho hem demostrat amb feina i ara amb aquestes resolucions molt dubtoses ens posem al conflicte. Em fa la sensació que volen posar algú.

D'altra banda, la relació amb el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, “no és un tema personal”, però continua desconfiant del seu impuls al projecte de la Superlliga. "Quan hi ha dos models i un és 'et dono casa meva i queda't a viure-hi' és molt difícil no barallar-lo. Avui Europa vol el model centralitzat", ha subratllat.

La ruptura de la sostenibilitat econòmica

El president de la patronal de clubs va celebrar la recent sentència contra 'Google' per frau audiovisual, però va advertir que si en dos anys no canvia la dinàmica la indústria del futbol es trobarà amb una "situació molt complicada" que afectarà a la resta de l?ecosistema esportiu, ja que els clubs professionals li aporta 200 milions d?euros.

"Una indústria com el futbol, amb més de 50.000 jugadors a Europa, no la pots gestionar sobre la base de 200 jugadors. La sostenibilitat econòmica ja s'està trencant a Europa. El 70% dels diners aniran als jugadors d'aquestes supercompeticions", va indicar.

Per a ell, el format recent que està estrenant la Lliga de Campions aquest curs 2024-25 ja està afectant el valor dels drets de televisió, a Itàlia i França, amb 100 i 250 milions d'euros menys. "Ara els jugadors se'n poden comprar no dos sinó vuit Ferraris", ha apuntat.

La sentència del 'cas Superlliga' no suposa una estimació total sinó una constatació de l'"abús de posició dominant" de la UEFA. "El que ha dit és que el que ha fet no ho pot fer, però sí, si tens un reglament i unes normes. Que jo sàpiga no s'ha produït la Superlliga tret que vulguin fer-la fora d'Europa. Hi ha coses positives com ara que ha d?acordar els actors els calendaris", va assenyalar.

En aquest sentit, Tebas ha recalcat també que no és "partidari" de les vagues com la possible dels futbolistes per la massificació del calendari, i ha advocat per buscar una solució per no posar en perill les competicions i l'ecosistema de la indústria del futbol.

"No hi ha màniga ampla amb el Barça"

D'altra banda, ha considerat que s'"exagera molt" amb la situació econòmica del FC Barcelona. "És millor que fa dos anys i serà millor en dos anys. No hi ha màniga ampla ni amb el FC Barcelona ni amb el Racing de Santander ni amb ningú", va assegurar. Alhora, creu que "no hi ha tripijocs de partits" al futbol professional espanyol i ha recordat que LaLiga va ser la primera que es va personar al 'cas Negreira'.

"Hi ha presidents que han trepitjat la presó per matí de partits. I fins avui no hi ha cap prova que el Barça hagi pagat als àrbitres. Crec que hi ha hagut una conducta irregular per un pagament per influir en la llista d'ascensos o descensos. I això també és corrupció esportiva, però la sanció és menor”, va aclarir.

El president de LaLiga va desitjar que el Reial Madrid resolgui el problema de soroll al Santiago Bernabéu amb els veïns perquè la filosofia de la patronal és la "màxima explotació possible" dels estadis, i va reiterar que Espanya "no és un país racista".

"Espanya no és racista i el futbol no és racista. És cert que tenim incidents racistes i el problema que té Vinícius, al marge de la seva conducta al camp, és que qui lidera el moviment és objecte d'atacs", va comentar.

Finalment, Javier Tebas va declarar que no ha estat inhabilitat, encara que no ho va descartar. "No per ara. No ceixaran en l'afany. ¿Si torna Rubiales? No em preocupa, tinc altres coses en què treballar. Ja no hi seré perquè m'hauran inhabilitat", va dir fent broma.