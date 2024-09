Fi al misteri: revelen el nou guanyador de la Pilota d'Or | France Football

El misteri al voltant del Ballon d'Or 2024 sembla haver arribat a la seva fi. Segons ha desvetllat el diari esportiu Marca, el brasiler Vinicius Jr., estrella del Reial Madrid, ja sap que serà el pròxim a alçar-se amb el prestigiós guardó, posant fi a les especulacions. La revista France Football seria l'encarregada d'oficialitzar l'entrega en les properes setmanes, reconeixent així la temporada de l'extrem madridista.

Vinicius ha estat clau en la exitosa campanya del Reial Madrid, que es va coronar campió de la passada Champions League i de LaLiga EA Sports. La seva habilitat i desborde per la banda esquerra l'han col·locat com una de les figures més determinants del futbol mundial, consolidant el seu lloc com a líder en l'atac blanc.

La competència pel Ballon d'Or aquest any ha estat ferotge. Entre els noms que també sonaven per al premi estaven Jude Bellingham; Rodri Hernández, un dels millors migcampistes del món; i els seus companys de equip Toni Kroos i Dani Carvajal. No obstant això, tot indica que serà Vinicius qui s'emportarà el màxim reconeixement individual.

Aquest guardó posarà Vinicius Jr. a la mateixa línia d'altres grans jugadors del Reial Madrid que han guanyat el Ballon d'Or en els darrers anys, com Karim Benzema (2022), Luka Modric (2018) i Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016, 2017). Vinicius seguirà així l'herència d'èxits del club blanc en aquest premi, que històricament ha premiat diverses de les seves llegendes.

Malgrat que s'esperava que Kylian Mbappé fos el successor natural de Messi i Cristiano Ronaldo en el Ballon d'Or, el francès encara no ha aconseguit conquerir aquest trofeu, cosa que augmenta encara més el mèrit de Vinicius, qui ha sabut destacar entre una competència de alt nivell.