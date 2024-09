Final de la Youth America's Cup servida: Luna Rossa i American Magic es veuran les cares

L'American Magic. Foto: America's Cup

El 24 de setembre passat a Barcelona, les regates van complir amb escreix les expectatives en el marc de la Youth America's Cup, i abans del que s'esperava. Els meteoròlegs havien pronosticat vents forts per al final de la tarda, però ja abans de les 13.30 CET, un vent del sud-oest d'entre 12 i 17 nusos va permetre el desenvolupament d'emocionants competicions a la classe AC40.

La primera regata va sorprendre a molts, amb el Swedish Challenge dominant i emportant-se la victòria, seguit de Luna Rossa Prada Pirelli, que es va destacar per la seva regularitat en les proves següents. A la segona regata, NYYC American Magic es va imposar, encara que amb moments de tensió a les maniobres finals. A la tercera, Luna Rossa va brillar, escapant d'un grup molt atapeït per guanyar la primera prova del dia.

La competència pels llocs inferiors també va ser ferotge. L'equip britànic Athena Pathway Team va acumular podis consecutius i al final va empatar amb NYYC American Magic pel tercer lloc. D'altra banda, Swedish Challenge seguia a prop, sempre disposat a aprofitar alguna errada dels líders.

A la regata decisiva, Andoo Team Austràlia va dominar de principi a fi, mentre que els locals de Sail Team BCN van aconseguir un meritori tercer lloc. Luna Rossa va quedar segon, però la lluita pel quart lloc entre NYYC American Magic i Athena Pathway va ser intensa. Els nord-americans van saber aprofitar el seu avantatge tàctic per assegurar el control i guanyar distància a l'última etapa, assegurant el segon lloc a la classificació general i un lloc a la final de la UniCredit Youth America's Cup.

Luna Rossa Prada Pirelli lidera la classificació general, amb un equip encapçalat per Marco Gradoni i Gianluigi Ugolini, acompanyats per Rocco Falcone i Federico Colaninno. S?anticipa una emocionant final entre NYYC American Magic i Luna Rossa, on la rivalitat entre Gradoni i Melges podria ser l?inici d?una llarga batalla en futures edicions de l?America's Cup.

La final de la UniCredit Youth America's Cup se celebrarà el pròxim dijous 26 de setembre, coincidint amb les primeres regates de la final de la Louis Vuitton Cup. S'espera un enfrontament impredictible i ple d'emocions.