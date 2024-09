El Barça tira d'ofici per derrotar el Getafe (1-0) i sumar la setena victòria a la Lliga

La pinya dels jugadors del Barça. Foto: FCB

Va ser el partit menys brillant de la temporada , però fins i tot així, el Barça va aconseguir resoldre'l amb èxit . Els de Hansi Flick van aconseguir la setena victòria en 7 partits de Lliga dimecres passat 25 de setembre a l' Estadi Olímpic Lluís Companys contra el Getafe (1-0) .

Els visitants, incòmodes i intensos com és habitual, no van generar gaire perill per a Iñaki Peña, que va reemplaçar el lesionat Marc-André ter Stegen. El Barça va dominar la possessió i va generar ocasions, però només Robert Lewandowski va aconseguir anotar , en contrast amb les golejades prèvies davant de Vila-real, Girona i Valladolid.

El davanter polonès, màxim golejador de LaLiga en solitari amb 7 gols, va aprofitar una errada del porter del conjunt visitant, David Soria, per marcar l'únic gol del partit. Tot i la fèrria defensa i els contraatacs del Getafe, liderats pel jugador del planter blaugrana Carles Pérez, els visitants no van aconseguir igualar el marcador.

L'equip de José Bordalás va mostrar falta de contundència en els bons moments, mentre que la qualitat del Barcelona es va fer evident. Lewandowski, encara que va tenir més oportunitats, no va poder augmentar el compte personal. Raphinha i Lamine Yamal també van destacar en atac, però el líder de la lliga no va trobar el camí al gol amb la mateixa facilitat d'altres jornades.

A la segona meitat, Lamine Yamal va continuar creant perill, i el Getafe va reforçar el seu atac amb els ingressos d'Arambarri, Borja Mayoral i Bertug. Flick també va donar entrada a Pedri, però el canari no va aconseguir controlar el ritme del joc en un anada i tornada que va generar certa incertesa. Eric García i Raphinha van desaprofitar una clara oportunitat de sentenciar el partit, i el Barça no va poder respirar tranquil fins al final, quan Borja Mayoral va fallar una ocasió clara en el temps afegit .

Amb aquesta victòria, el Barça de Flick segueix imparable a LaLiga sota el lideratge de Lewandowski, sumant 21 punts, quatre més que el Reial Madrid, que va vèncer el Deportivo Alabés dimarts. El Getafe, per la seva banda, continua a la zona de descens sense haver aconseguit una victòria aquesta temporada.

El pròxim compromís dels blaugrana serà el proper dissabte 28 al Sadar contra l'Osasuna.