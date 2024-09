La cerimònia obertura de la Louis Vuitton 37a America's Cup convertirà Barcelona en el 'Faro al Mundo'

Foto: America's Cup

Alineada amb els valors i la passió de la Louis Vuitton 37a America's Cup , la cerimònia inaugural destacarà el poder de l'esport, fusionat amb l'art i la cultura com a agents de canvi i capacitat de compromís. Aquest espectacular esdeveniment marcarà el crescendo de la Louis Vuitton 37a America's Cup, que se celebra per primera vegada a Barcelona, i és un projecte del Llegat de l'America's Cup recolzat per America's Cup Event i els seus partners, i les institucions amfitriones coordinades a través de la Fundació Barcelona Capital Nàutica.

Retransmès globalment per a una audiència internacional ia La2, TV3 i Betevé, s'ha planejat un espectacle sense precedents amb impressionants efectes visuals que inclouen drones, constel·lacions làser, pantalles LED, avatars i mars de llum, tot això combinat amb belles bandes sonores, actuacions musicals i simfonies immersives, dissenyades per portar l'espectador a un viatge emocional que captivarà audiències de tot el món. Barcelona, ciutat coneguda per la innovació i la cultura, és l'escenari perfecte per a aquest esdeveniment, que fusiona tecnologia, art i natura. La cerimònia, inspirada en el mar, el vent i la vela, simbolitza l'enginy humà i l'esforç col·lectiu, creant una narrativa que promet tornar a connectar el públic amb el poder de la natura i la màgia de l'exploració marítima.

Grant Dalton, CEO d'America's Cup Event, va comentar el següent abans de l'anunci: "La nostra connexió amb Barcelona, la seva gent, la seva cultura i la seva identitat ha ressonat amb els valors que hem volgut promoure a la Louis Vuitton 37a America's Cup: Sostenibilitat, Diversitat , Inclusió, Tecnologia i Innovació Aquest concert està dissenyat per mostrar aquests valors alhora que concorre amb records inoblidables de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de 1992, una memòria gravada a la ment de tots els que la van presenciar. espectacle i un llegat durador per al que ha estat un increïble estiu de vela a Barcelona abans del 'Match' final de la Louis Vuitton 37a America's Cup".

Leslie Ryan, Event Director d'America's Cup Event (ACE) Barcelona, ha expressat què significa aquesta cerimònia especial abans de la conclusió d'aquesta competició esportiva única: "Des que triem Barcelona com a seu, hem sentit una energia única, que és el que fa de Barcelona una ciutat tan especial i icònica a nivell mundial.

Foto: America's Cup

L'espectacle ambiciós i artísticament creatiu, orquestrat pel compositor català Albert Guinovart, comptarà amb la participació d'artistes de renom mundial i local, com els Castellers de Vilafranca, l'Orquestra i Cor del Liceu, l'Escolania de Montserrat, i els músics Sara Blanch , Arnau Tordera i Arturo Calvo.

El director d'escena, Hanzel Cereza, va captar l'essència d'aquest espectacle ambiciós: «El mar, el vent i la navegació seran els eixos centrals d'un espectacle que esperem romangui en la memòria col·lectiva de la ciutat, i que estarà unit per la llum i la música, fils conductors d?una obra que culminarà amb un final èpic».

Albert Guinovart, compositor i director de la banda sonora de la cerimònia, se'n va fer ressò: «Creiem que el contrast entre artistes ens ajuda a amplificar el missatge de l'espectacle ia arribar a un públic transversal, que es podrà sentir identificat amb la imatge que Barcelona i Catalunya volen projectar el món a través de la Louis Vuitton 37a America's Cup».

La cerimònia d'inauguració de la Louis Vuitton 37a America's Cup forma part dels projectes de llegat de l'esdeveniment coordinats amb les institucions amfitriones a través de la Fundació Barcelona Capital Nàutica i serà la pedra angular de la celebració de la cerimònia 'Barcelona, far al món ', l'espectacle que encapsularà l'esforç de la competició esportiva internacional més antiga, per la conquesta del famós trofeu de 173 anys, l'America's Cup.

La presentació oficial d'aquest brillant espectacle, el dijous 26 de setembre del 2024, va comptar amb la participació dels responsables institucionals i artístics: Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president de la Fundació Barcelona Capital Nàutica; Jordi Valls, quart tinent d´alcalde de l´Àrea d´Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l´Ajuntament de Barcelona; Leslie Ryan, Event Director d'America's Cup Event Barcelona; Joan Códol, director general de Focus; Albert Guinovart, compositor i director de la banda sonora de la cerimònia; i Hansel Cereza, director i creador de l'escenografia.

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va destacar que aquesta cerimònia de presentació d'una mostra artística vinculada a una prova esportiva és un bon exemple del llegat que tindrà la Copa Amèrica, més enllà d'aquest esdeveniment”. El titular d'Empresa i Treball ha subratllat que aquesta competició "ha estimulat el creixement de l'economia blava i el sector nàutic català, i ha reforçat el seu ecosistema de recerca i innovació, sempre amb el rerefons de la sostenibilitat".

Foto:

Jordi Valls, quart tinent d'alcalde de l'àrea d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, va afegir: “Amb la celebració de la Copa Amèrica, Barcelona incorpora el mar a la ciutat ja no només per gaudir-ne, sinó també per que es converteixi en una palanca d´impuls de l´economia blava i verda. Aquesta cerimònia d´inauguració és art, és cultura, és innovació, és avantguarda, és tecnologia i és impuls econòmic Perquè el sentit darrer d´aquest esdeveniment és posar-se. al servei de la ciutadania, millorar la competitivitat de la ciutat, l'ocupació, la qualitat de vida i la prosperitat dels veïns i veïnes"

Joan Códol, Director General de Focus, a més va afegir: "Com altres vegades que han projectat Barcelona al món, la cerimònia que presentem té l'ambició de despertar la il·lusió col·lectiva de la ciutat i mostrar els valors compartits de Barcelona i la Louis Vuitton 37th America's Cup per tot el món".

Per crear l'espectacular cerimònia d'obertura del Louis Vuitton 37a America's Cup Match, America's Cup Event (ACE) i les institucions amfitriones, representades per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, han tingut en compte els factors següents:

Esport i competició

La Louis Vuitton 37a America's Cup és un dels esdeveniments esportius més importants del món, amb 173 anys d'història, que posa en relleu els valors d'excel·lència, tecnologia i treball en equip. Barcelona, ciutat amfitriona de l'esdeveniment, ha estat una seu ideal per les infraestructures, la capacitat organitzativa, el clima i l'estil de vida.

Innovació i creativitat

La gent de Barcelona i de Catalunya sempre ha sentit una connexió amb el mar que els ha impulsat a explorar i progressar. La Louis Vuitton 37a America's Cup, com a esdeveniment, representa una oportunitat per mirar cap al futur, promovent la sostenibilitat, la unitat i el progrés col·lectiu.

Sostenibilitat i economia blava

L´esdeveniment i la ciutat de Barcelona volen fer una contribució responsable al món, conscienciant i actuant per la sostenibilitat del Mediterrani. La Louis Vuitton 37a America's Cup és l'inici per consolidar Barcelona com a capital nàutica, promovent l'economia verda i els valors de l'agenda 2030.

Identitat i territori

El símbol del far que protagonitzarà la cerimònia d'inauguració del Louis Vuitton 37a America's Cup Match reflecteix l'hospitalitat i l'obertura de Barcelona, el caràcter mediterrani que projecta entusiasme, excel·lència i participació. La Louis Vuitton 37a America's Cup democratitza l'activitat nàutica, convertint el mar en un espai públic que promou el canvi social, econòmic i cultural.