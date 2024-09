Luna Rossa i INEOS empaten després de les primeres regates de la Louis Vuitton Cup

El Lluna Rossa. Foto: Ian Roman / America's Cup

Luna Rossa i INEOS van signar les taules a les primeres regates de la Louis Vuitton Cup, la competició que determinarà el rival del New Zealand a la final de l'America's Cup, que s'està disputant a Barcelona.

Amb un vent de garbí del sud-oest que arribava al límit màxim de 21 nusos, els regatistes van optar per travessar les portes de sotavent sobre dos foils i reduir les maniobres al mínim als vuit trams de la cursa. Amb velocitats superiors als 52 nusos a les balises de barlovent, dos dels millors equips del món de l'America's Cup van protagonitzar un emocionant match-racing de primer nivell.

A la primera regata, Luna Rossa Prada Pirelli va sortir amb tot, i el duel es va decidir a la sortida. Jimmy Spithill, veterà de moltes batalles, va portar l'AC75 italià a la línia de sortida per davant i a barlovent, forçant INEOS Britannia a virar immediatament.

A partir d'aquell moment, Luna Rossa va consolidar el seu avantatge. Spithill, juntament amb el seu co-timoner Francesco Bruni, van demostrar una destresa tàctica impressionant, ampliant el seu avantatge a més de 30 segons i bloquejant qualsevol intent dels britànics per remuntar. Finalment, els italians es van emportar la victòria amb un avantatge de 46 segons.

Després d'alguns retards pel fet que el vent superava els 21 nusos —la primera vegada que això passa a la 37a America's Cup de Louis Vuitton aquest estiu—, la segona regata va començar amb un canvi de rols. Sir Ben Ainslie i Dylan Fletcher, d'INEOS Britannia, van fer una sortida impecable, liderant la línia per sotavent i mantenint l'avantatge.

Una virada estratègica al marge esquerre i una persecució intensa cap al dret va permetre a INEOS Britannia refermar un avantatge que ja no perdrien. Tot i que Luna Rossa es va mantenir a prop, els britànics van navegar amb precisió, aprofitant els rols de vent i mostrant angles d'empopada extraordinaris. El resultat va ser una victòria per 18 segons per a INEOS Britannia, un gran impuls moral per a l'equip.

Amb la sèrie tan igualada, tots dos equips tornaran a l'aigua el pròxim dissabte 28 de setembre, quan s'esperen condicions més suaus. Si la competició d'avui a 50 nusos serveix com a indici, la Louis Vuitton Cup promet ser una lluita ferotge fins al final. INEOS Britannia i Lluna Rossa Prada Pirelli estan immersos en una cursa en què el primer equip a guanyar 7 regates es portarà el dret de desafiar el Defender, Emirates Team New Zealand, a la final de l'America's Cup a l'octubre.

El guanyador de Louis Vuitton Cup estarà a l'alçada de les expectatives, sens dubte. Aquest cap de setmana, s'espera que milers d'aficionats acudeixin a Barcelona per visitar el Race Village Oficial, amb entrada gratuïta, i les fanzones a la Plaça del Mar i Bogatell. Amb un programa de 4 regates, serà un esdeveniment imperdible.