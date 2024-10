Mor als 58 anys Dikembe Mutombo, llegenda de la NBA i defensor implacable

Dikeme Mutombo - EP

Dikembe Mutombo, el llegendari pivot congolès i membre del Saló de la Fama, va morir aquest dilluns als 58 anys a causa d'un càncer cerebral. Al llarg de la seva carrera, Mutombo va ser considerat un dels millors defensors en la història de la NBA, havent rebut quatre guardons com el Millor Defensor de l'Any i aconseguit vuit aparicions a l'All-Star, així com sis als millors quintets defensius .

Amb una imponent estatura de 2.18 metres, Mutombo es va convertir en un dels taponadors més destacats de la lliga, acumulant 3.289 taps en la seva trajectòria, col·locant-se només darrere de l'icònic Hakeem Olajuwon. La seva habilitat defensiva el va convertir en un veritable mur a la pintura i va deixar una empremta inesborrable a la competició.

Nascut com Umaru Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo, Dikembe va ser seleccionat a la quarta posició del Draft de 1991 pels Denver Nuggets. Al llarg de les seves 18 temporades a la NBA, també va jugar per als Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Nova Jersey Nets, Nova York Knicks i Houston Rockets. La seva mitjana de 9.8 punts, 10.3 rebots i 2.3 taps per partit reflecteix el seu impacte a la pista.

Mutombo no només és recordat pels seus èxits individuals, sinó també pel seu compromís amb la comunitat. El seu dorsal 55 ha estat retirat als pavellons dels Denver Nuggets i Atlanta Hawks, un testimoni de la seva contribució al bàsquet i el seu llegat perdurable. A més, va ser induït al Saló de la Fama el 2015, consolidant el seu lloc a la història de l'esport.

La seva mort representa una gran pèrdua per al món del bàsquet, i el seu llegat com un dels millors defensors de tots els temps continuarà inspirant futures generacions de jugadors.