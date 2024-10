Màxima emoció a la final de la Louis Vuitton Cup: empat entre Luna Rossa i INEOS (3-3)

Un moment de la regata. Foto: America's Cup

La quarta jornada de la sèrie final de la Louis Vuitton Cup, disputada dilluns passat 30 de setembre, va ser clau, i la decisió d'utilitzar el primer dia de reserva va resultar ser encertada. Amb un vent del sud-oest que aconseguia gairebé els 21 nusos i condicions de mar ideals, INEOS Britannia i Luna Rossa Prada Pirelli van competir en un emocionant enfrontament.

La sèrie va començar empatada (2-2), però el catamarà amb la bandera del Regne Unit es va avançar 3-2 després de la primera regata del dia. En aquesta, Sir Ben Ainslie, al comandament del vaixell britànic, va executar una maniobra clàssica de matx-race abans de la sortida, creuant davant de Luna Rossa en els últims segons. L'equip italià, tot i veure's afectat pel vent brut dels britànics, va aconseguir recuperar-se ràpidament, però INEOS ja havia guanyat avantatge.

Al llarg dels vuit trams de la regata, tots dos equips es van mantenir extremadament a prop, oferint una lluita intensa on qualsevol error podia canviar el resultat. Luna Rossa va estar a punt de capitalitzar una sentència dels britànics a l'última porta de sotavent, quan el vaixell d'INEOS va perdre velocitat, però la tripulació d'Ainslie va poder defensar la seva posició i creuar la línia de meta amb 12 segons d'avantatge.

La segona regata del dia, però, va ser per a l'embarcació italiana, que va mostrar la millor versió per igualar la sèrie, posant el 3-3. En aquesta ocasió, l'equip italià liderat per Jimmy Spithill i Francesco Bruni va prendre el control des del principi, aconseguint sortir a sobrevent i aprofitar l'avantatge al camp de regates. INEOS va intentar diverses vegades trencar el domini de Luna Rossa, però l'equip italià va mantenir el seu avantatge fins al final, guanyant amb una diferència de 17 segons.

La jornada va deixar la sèrie final empatada (3-3), mostrant una competència summament renyida i posant en evidència la qualitat dels dos equips. La intensitat de la lluita pel títol promet més acció a les properes regates, mentre els equips busquen arribar als 7 punts necessaris per emportar-se la Louis Vuitton Cup.

El Team New Zealand, doncs, continua esperant rival per a la gran final de la Copa de l'Amèrica.