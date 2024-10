Maneta del Barça al Young Boys: els blaugrana recuperen sensacions a la Champions (5-0)

Imatges com aquesta, de celebració, es van veure 5 cops. Foto: FCB

El Barça es va regalar una maneta contra el Young Boys (5-0) a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest triomf no només va significar la primera victòria de l'equip a la fase de grups de la Champions League 2024-25, sinó que també va marcar el retorn als terrenys de joc del centrecampista neerlandès Frenkie de Jong , després de cinc llargs mesos d'absència per lesió, i també va servir perquè Ansu Fati acumuli minuts i sensacions .

La trobada, encara que matinera, era important per als de Hansi Flick. La derrota inicial a Copa d'Europa a Mònaco (2-1) i l'ensopegada davant l'Osasuna a LaLiga (si bé és cert que amb una gran quantitat de rotacions) havien estat les dues primeres ensopegades.

Però Robert Lewandowski, des dels primers minuts, va obrir el compte amb una mostra de precisió i posicionament, culminant una gran jugada col·lectiva. El Barcelona va controlar el partit des de l?inici, imposant el seu estil de toc i possessió, mentre els suïssos intentaven resistir amb un esquema defensiu.

El domini va ser absolut. Tot i alguns intents del Young Boys, el Barça se sentia còmode al camp. Rapinha, inspirat, es va unir a la festa amb un gol que va ampliar l?avantatge abans del descans. A aquest ritme irresistible es va sumar Iñigo Martínez, que, amb un impecable cop de cap després d'una falta executada per Pedri, va posar el 3-0 al marcador.

La segona part va continuar amb el mateix guió. La gana de triomf es va reflectir en un equip que no va afluixar. Lewandowski va tornar a marcar, aquesta vegada en una jugada a pilota parada, deixant clar que el Barça no estava disposat a conformar-se amb el que havia fet. Fins i tot quan Flick va decidir donar descans a les estrelles i fer rotacions, l'equip va continuar sent un vendaval.

L'ovació de la nit va ser per a Frenkie de Jong, que, després de cinc mesos, va tornar a sentir-se futbolista. Tot i que encara ha de reconnectar plenament, el seu retorn és una injecció de moral per a un equip que ja mostra signes de creixement sota la direcció de Flick.

El partit va acabar amb un gol en pròpia porta del Young Boys, tancant la maneta i completant una nit inoblidable per a l'afició culer. A la grada, els càntics recordaven Andrés Iniesta, mentre els seguidors gaudien d'una nova victòria que posa la primera pedra en el camí europeu... i amb molts gols, cosa que sembla clau tenint en compte la importància que tindrà el goal average en aquesta primera fase.