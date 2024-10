Montilivi es vesteix de gala per a la seva estrena de Champions: Girona - Feyenoord (18:45h)

Montilivi es vesteix de gala. Foto: Wikipedia / Girona FC / UCL

Aquest 2 d'octubre de 2024 serà un dia que quedarà marcat per sempre a la història de Girona i del Girona FC . I és que l'equip de futbol de la ciutat s'estrena a casa a la màxima competició continental amb un partit contra el Feyenoord neerlandès (18:45h).

"És un somni jugar Champions League i més fer-ho a casa. Estic una mica trist perquè no podrà estar ple l'estadi. Volem gaudir del partit i fer les coses bé. Vull que tinguem rendiment. Si és així tindrem opcions de guanyar", va assegurar. Míchel Sánchez a la prèvia de la trobada.

"Volem guanyar per la nostra gent", va afegir l'entrenador, que diu que "som un equip petit però amb història. Hi haurà molta gent demà orgullosa de nosaltres perquè formen part de l'èxit actual del Girona", va afegir l'entrenador vallecà.

Van de Beek: "Serà un partit molt especial per al club"

El tècnic va estar acompanyat de Donny van de Beek , una de les cares noves d'aquest curs al quadre gironí. L'ex de Manchester United i Ajax , entre altres equips, ha dit que "serà un partit molt especial per al club" i que "vull fer-ho tan bé com sigui possible per al club". "Tenen una estratègia en què crec", ha apuntat, referint-se al projecte del club.

“Sempre m'agrada jugar contra Feyenoord . Fa molt de temps que no jugo contra un equip dels Països Baixos. Amb l'Ajax vam jugar moltes vegades i sempre eren partits interessants ”, va apuntar el centrecampista nascut a Nijkerkerveen.

Dos equips que encara han d'estrenar el seu caseller de victòries

A Montilivi es trobaran dos equips que van perdre a la primera jornada, per la qual cosa lluitaran per estrenar el seu caseller de victòries.

El Girona va perdre a ultimíssima hora al Parc dels Prínceps contra el PSG (1-0) , mentre que el conjunt de Rotterdam va patir una derrota més contundent al seu estadi, De Kuip , contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (0-4).