Màxima emoció a la Louis Vuitton Cup: INEOS i Luna Rossa segueixen empatats (4-4)

Un moment de la regata de l?1 d?octubre. Foto: America's Cup

La final de la Louis Vuitton Cup entre INEOS Britannia i Luna Rossa Prada Pirelli està sent un emocionant duel de nervis, amb tots dos equips intercanviant cops com en una tanda de penals. Després d?una jornada intensa de regates a Barcelona, la sèrie està empatada 4-4, en una competència al millor de set punts.

El vent garbí (sud-oest) canviant, que va arribar fins als 21 nusos, va jugar un paper crucial en el desenvolupament de les regates. A la primera prova, INEOS Britannia va partir per babord, creuant-se amb Luna Rossa i virant per quedar a la seva estela. Els italians, que havien pres la davantera a la sortida, van enfrontar problemes tècnics amb el braç del foil de babord, cosa que els va fer perdre metres decisius. Mentre intentaven resoldre el problema, els britànics aprofitaven el rol a l'esquerra per buscar avantatge.

Tot i això, la situació va canviar ràpidament quan Luna Rossa, navegant a més de 50 nusos, va enfonsar la proa de manera sobtada a causa d'un impacte que va danyar la coberta al voltant del carro del floc. L'equip italià va ser obligat a aturar-se i avaluar els danys. Gràcies a la ràpida intervenció del seu equip tècnic, que va fer reparacions amb làmines de fibra de carboni, Luna Rossa va aconseguir tornar a estar operativa després de mitja hora de treball intens.

A la segona regata del dia, els italians, ara recuperats, van mostrar un rendiment impecable. Van entrar al calaix de sortida per babord i es van dirigir cap al marge dret del camp de regates. INEOS Britannia, per la seva banda, va optar per virar en lloc de traslluitar, una decisió que li va costar car en ser penalitzat i obligat a mantenir-se 75 metres per darrere. Luna Rossa va aprofitar la situació, mantenint el control de la regata amb un avantatge creixent, mentre els britànics lluitaven per retallar distàncies.

Als trams finals, els italians van cometre pocs errors, especialment a les empopades, i van gestionar les ratxes de vent de fins a 23 nusos amb gran precisió. Van creuar la línia de meta amb 16 segons d'avantatge, empatant la sèrie novament a 4-4.

La final continua oberta, amb tots dos equips demostrant una capacitat extraordinària per remuntar i adaptar-se a les difícils condicions de navegació. El Team New Zealand espera el guanyador d'aquesta sèrie, amb les properes regates sent crucials per decidir qui aconseguirà els set triomfs necessaris per avançar.