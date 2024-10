El FC Barcelona fa oficial el fitxatge de Szczesny

Foto: FC Barcelona

El veterà porter polonès Wojciech Szczesny, de 34 anys i retirat aquest estiu, aparca aquest retir que el tenia vivint a Marbella amb la seva família per afrontar un últim gran repte a la seva carrera esportiva, en acceptar l'oferta del FC Barcelona per suplir, fins i tot final d'aquesta campanya, al lesionat de llarga durada Marc-André ter Stegen.

"El FC Barcelona i el jugador Wojciech Szczesny han arribat a un acord per a la seva incorporació fins al 30 de juny del 2025", va anunciar el club en un comunicat. Szczesny, que coneix bé el davanter blaugrana Robert Lewandowski, en jugar de fet el seu darrer partit a l'Eurocopa 2024 d'aquest estiu a Alemanya, es retroba amb l'ariet i aterra en un grup que està quallant una gran arrencada de temporada malgrat les moltes lesions, entre elles la de ter Stegen, que propicia la seva arribada.

Hansi Flick assegura que al seu Barça ningú no té assegurada la titularitat, però que Szczesny accepti aparcar la seva ' jubilació ' sembla anar acompanyat d'una certa seguretat que jugarà partits. I no que arribarà per entrenar-se cada dia sense tenir accés a defensar la porteria blaugrana amb certa assiduïtat.

Tot i això, Iñaki Peña està defensant bé la porteria des de la lesió de ter Stegen i, l'any passat, ja ho va fer amb força encert durant una absència de tres mesos de l'alemany, que ara ja no jugarà fins a la següent campanya. L'arribada de Szczesny ha de servir per augmentar la competència, perquè sigui qui sigui el titular doni el nivell necessari i, sobretot, per anticipar qualsevol possible nova lesió.

El nou porter blaugrana arriba amb molta experiència. La que li brinda el seu pas previ per la Juventus de la Sèrie A italiana, per l'Arsenal de la Premier League anglesa i la cessió des del club gunner a l'AS Roma, també del 'Calcio'.

Allà va jugar duels importants de lliga i de la Lliga de Campions, competició en què va veure guanyar des de la llotja VIP de l'Estadi Olímpic Lluís Companys els seus nous companys, que van endossar una 'maneta' (5-0) al Young Boys suís a la segona jornada de la Fase Lliga de la nova ' Champions '.

Szczesny, que al seu dia va arribar a tenir una valoració d'uns 40 milions d'euros al mercat , arriba a més amb un bon palmarès i amb 84 internacionalitats amb Polònia i 548 partits oficials. A les seves vitrines figuren, a nivell individual, distincions com el millor porter de l'any a Itàlia (2020) o millor futbolista polonès de l'any el 2022.

A nivell de títols, va guanyar 3 lligues, 3 copes i 2 supercopes a Itàlia amb la Juventus, a més de 2 FA Cup i 1 supercopa anglesa amb l'Arsenal. En aquest nou repte amb el Barça intentarà augmentar aquest palmarès. L'equip blaugrana, amb Hansi Flick a la banqueta, ha començat bé a LaLiga EA Sports amb 7 victòries (seguides) i una única derrota, mentre que a la 'Champions' aquesta golejada vista en primera persona pel porter arregla en part la derrota inicial a Mònaco (2-1).

I encara queda per disputar-se la Copa del Rei, competició en què el Barça és el 'rei' del palmarès. Però, primer, haurà de confirmar amb el nivell que doni en els entrenaments que li pot birlar la titularitat a Iñaki Peña.