La FIFA i la UEFA envien un ultimàtim al Govern central: Espanya podria perdre el mundial

La FIFA i la UEFA van demanar al Govern d'Espanya suport institucional per desbloquejar les eleccions a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) durant una reunió aquest dimecres a Madrid, advertint del risc que Espanya es quedi sense Mundial del 2030 i els seus clubs sense competició internacional.

Durant la tarda, a la seu del Consell Superior d'Esports (CSD), la reunió, amb "compromís i garanties" per part del Govern, es va convertir en un ultimàtum per part dels organismes que regeixen el futbol mundial. La FIFA i la UEFA van exigir que les eleccions a la presidència de la RFEF, anul·lades al setembre pel TAD, tirin endavant en els propers tres mesos.

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) va anul·lar aleshores les eleccions convocades per la RFEF, en acceptar el recurs interposat per Miguel Ángel Galán, president de CENAFE. Des de llavors, FIFA i UEFA han estat clares demanant protecció i estabilitat institucional per a la RFEF, i així ho van traslladar aquest dimecres al Govern.

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, va delegar a la Comissió de Supervisió, Normalització i Representació creada pel CSD a la tutela de la RFEF, presidida per un Vicente del Bosque que va encapçalar aquesta reunió. A més, hi van participar el director de la Divisió de Serveis Jurídics i Compliment de la Federació Internacional (FIFA), Emilio García Silvero; i el director general d'Integritat i Regulació de la UEFA, Angelo Rigopoulos.

Per part de la RFEF van estar el secretari general, Álvaro de Miguel Casanueva; el director de serveis jurídics, Jordi Aparisi, i el representant de relacions institucionals de la secretaria general, Eduard Dervishaj. "Hem vingut al CSD, ben rebuts, hem tingut un debat general sobre la situació de la RFEF, que a la FIFA ia la UEFA ens preocupa molt. Fa més d'un any que està en una situació d'interinitat. És el moment que tingui president, és una de les Federacions més importants del món", va dir Emilio García Silvero després de la reunió.

"Hem rebut un compromís de treballar conjuntament. Hem demanat a la RFEF que convoqui eleccions de manera immediata d'acord amb l'ordre electoral aprovada pel CSD. En un termini no superior entre 15-20 dies ha de convocar aquestes eleccions. CSD i hem rebut aquesta garantia que el CSD ha d'estar en aquest procés i ha d'ajudar a aconseguir l'estabilitat institucional de la RFEF dins de les seves competències”, va afegir.

Així, el representant de la FIFA s'ha mostrat segur que "hi haurà un procés democràtic i hi haurà un nou president en tres mesos", sense dubtar que "el CSD no és el TAD i el TAD no és el CSD", perquè ni la FIFA ni la UEFA hagin d'actuar. "Aquesta situació no es pot estendre més. Si el procés electoral no va cap endavant, si seguim sense president, la FIFA i la UEFA actuaran, arriba el moment d'escollir president", va afirmar.

"'Actuar' significa el que està als estatus de la UEFA, una Federació que no pot determinar les seves obligacions i deures, desafia la UEFA, pot ser suspesa. Això va passar amb altres federacions. No volem arribar a aquest punt. Tenim ara" el compromís de totes les parts", va apuntar Angelo Rigopoulos.

A més, García Silvero ha confiat també que l'11 de desembre, la FIFA ratifiqui el Mundial 2030 per a Espanya, juntament amb Portugal i el Marroc, tot i que entre els 211 membres de la FIFA "hi ha molts dubtes per la situació de la RFEF" . "Per nosaltres és complicat poder treballar quan no hi ha cap al capdavant. Estem convençuts que no passarà (sanció)", va afirmar.

D'altra banda, el secretari general de la RFEF, Álvaro de Miguel Casanueva, ha apuntat que el que vol la Federació és "culminar aquest procés de la millor manera". "El primer, convocar eleccions, que hi hagi garanties, que es deixi iniciar el procés electoral i que es culmini. Entenc que el TAD i el CSD són independents, però no pot suposar un problema qui convoqui les eleccions", ha dit.