Nit negra per al futbol espanyol: Girona, Madrid i Atlético perden a Champions

Yangel Herrera, en una acció del partit del Girona. Foto: Girona FC

La del 3 d'octubre del 2024 va ser una nit per oblidar per als equips de LaLiga a la segona jornada de la lligueta de la Champions League. Girona, Real Madrid i Atlético de Madrid van perdre els seus respectius compromisos contra Feyenoord (2-3), Lille (1-0) i Benfica (4-0).

La mala sort es va acarnissar amb els gironins, que volien que l'estrena a Montilivi a la màxima competició continental fos una jornada rodona... però va acabar sent un partit dissortat. Tot i que David López va avançar els de Míchel Sánchez, el partit va acabar sent un cúmul de descontrol, anarquia i infortuni. Els neerlandesos empatarien gràcies a un autogol de Yangel Herrera i se'n van anar al descans al davant... i encara podrien haver ampliat el seu marge si no fos perquè Paulo Gazzaniga va parar un penal.

Després del descans, Donny van de Beek va restablir la igualada, però va durar poc l'alegria a la parròquia local, ja que un altre autogol, aquesta vegada de Ladislav Krejci, va donar el triomf definitiu als visitants. Per més inri, amb l'1-2 el davanter Miovski va marrar també des dels 11 metres. El Girona, doncs, segueix amb el 0 a la casella de punts.

El Madrid és vulnerable

Per la seva banda, els de Carlo Ancelotti es van embussar a Lilla, on es van quedar sense veure porta. La poca empenta blanca va coincidir que els francesos van gaudir de les opcions més clares amb un plantejament tan sòlid com valent.

Un gol de penal del canadenc Jonathan David a les acaballes de la primera part va servir perquè els tres punts es quedessin a l'Stade Pierre-Mauroy.

Com és habitual, a la recta final del matx el Madrid va donar el toc de corneta, però aquesta vegada no va sortir com sol fer-ho i cap de les ocasions que van tenir Antonio Rüdiger i Arda Güler van acabar al fons de les xarxes del conjunt francès.

Daltabaix a Lisboa

Capítol a part mereix la pèssima actuació de l'Atlético a l'Estadi Da Luz de Lisboa, on només hi va haver un equip: el Benfica.

El turc Kerem Aktükoglu va avançar els portuguesos al primer temps, en què els de Diego Pablo Simeone van aguantar el tipus, però el daltabaix va arribar a la segona meitat.

Fluxos en defensa i innocus en atac, els blanc-i-vermells van veure com Ángel di María, Alexander Bah i Orkun Kökçü perforaven la meta de Jan Oblak.