El Barça ensopega a Kaunas en la seva estrena a l'Eurolliga (74-67)

Satoransky, en una acció del partit. Foto: FCB

El Barça va patir una derrota dijous passat 3 d'octubre contra el Zalgiris Kaunas (74-67) al Zalgirio Arena, en una difícil estrena a l'Eurolliga 2024-25. Els de Joan Peñarroya no van aconseguir contenir un Sylvain Francisco letal en els últims moments del partit. Encara en procés d'adaptació i amb un equip en construcció, el Barça va mostrar llampades de qualitat, però no va aconseguir brillar amb la seva nova equipació al feu lituà.

Amb 19 punts, l'exjugador del Manresa es va convertir en el malson del Barça, que va semblar ressorgir al tercer quart, empatant 48-48 en el millor moment. Tot i això, al final, els blaugranes no van aconseguir frenar l'encert exterior del Zalgiris i van caure amb claredat.

El base francès, dirigit per Andrea Trinchieri, va portar els seus a la victòria. Aquest Barça, que encara busca cohesió sota la direcció del nou tècnic i després de la incorporació de 5 fitxatges, no va poder fer front al joc col·lectiu del Zalgiris, impulsat per una afició incansable.

Tot i que el 43-31 al descans feia preveure un resultat encara pitjor, l'aparició defensiva de Jan Vesely al tercer parcial va frenar la ratxa dels lituans. Tot i la millora, la manca d'automatismes en els moments crítics va deixar en evidència que l'equip necessita més rodatge.

Kevin Punter, que ha de ser l'arma llancívola principal d'aquest Barça, va tenir llampades i amb 11 punts es va quedar a una unitat dels 12 de Nico Laprovittola, que va ser el màxim anotador culer. Però es nota que falta rodatge, entesa, conèixer-se l'un a l'altre. Notes positives? Sí, diverses, però insuficients per assaltar un dels feus més complicats d'aquesta nova Eurolliga.

A més, el no poder ni tan sols posar-se al davant, ja diu molt del que va patir el Barça a Kaunas. Peñarroya va optar per no donar minuts a Joel Parra i a Youssoupha Fall, malgrat que el joc interior podia ser el punt feble del Zalgiris. I malgrat que Willy Hernangómez va començar bé, va anar desinflant-se i de les poques que van voler pilotes calentes a les mans, al final del xoc, van ser Lapro i Jabari Parker.

Llàstima que el parcial de 2-11 amb què va obrir el Barça el tercer període i que començar només 2 avall l'últim quart no permetessin als catalans donar més guerra. El parcial de 7-0 per obrir aquests 10 minuts finals va tornar a catapultar un Zalgiris encomanat a la seva estrella gala, imparable en triples i en galopades increïbles. Un repertori que va deixar atònit un Barça incapaç de reaccionar. El Barça encaixa un primer cop, que podia ser previsible a Kaunas, per obrir aquesta Eurolliga.