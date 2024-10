Les espectaculars bases dels equips de la Copa de l'Amèrica de vela a Barcelona

La competició encara la recta final. Foto: America's Cup

L'America's Cup és un dels esdeveniments més emocionants del món de la vela, i aquest any, a Barcelona, s'ha creat un ambient especial que permet als aficionats gaudir de la competència des de diversos punts clau. A més de l'imprescindible Race Village i les FanZones, on els seguidors poden veure les regates en directe i participar en diverses activitats, les bases dels equips ofereixen una experiència addicional per als entusiastes de la vela.

Les bases dels equips permeten veure de prop els impressionants vaixells AC75 i observar els regatistes mentre es preparen i s'entrenen. Tot i que algunes no estan obertes al públic, els aficionats es poden acostar per sentir l'atmosfera de la competició i aprendre sobre la tecnologia darrere d'aquests vaixells de vela avançats. Les banderes dels equips onegen quan els vaixells són a l'aigua, cosa que indica quan els espectadors poden esperar acció al mar.

La base de l'Emirates Team New Zealand. Foto: America's Cup

La base de l'Emirates Team New Zealand, ubicada al passeig marítim a prop de la Rambla, és particularment notable. Tot i que l'equip no competirà fins al Match final el 12 d'octubre, els entrenaments diaris brinden l'oportunitat d'observar de prop els regatistes en acció. Just al costat de la base hi ha el Kiwi Corner, un espai obert al públic durant els dies de regata, on els seguidors poden veure l'acció en directe a través de pantalles gegants. Aquest racó ha esdevingut un punt de trobada popular per als neozelandesos, oferint una experiència còmoda i relaxant amb vistes directes al port.

La base de l'INEOS. Foto: America's Cup

La base de l'equip britànic INEOS Britannia està ubicada al Moll d'Espanya, al costat de l'America's Cup Experience. Des d'aquesta base, els espectadors poden gaudir de la sortida i tornada del vaixell AC75, enmig d'un ambient animat amb els sons de les botzines de suport. A més, la zona està decorada amb panells informatius que expliquen la rica història d'aquesta antiga competició, oferint als aficionats una perspectiva addicional sobre l'evolució de l'America's Cup.

La base del Lluna Rossa. Foto: America's Cup

Per la seva banda, la base de l'equip italià Luna Rossa Prada Pirelli és a prop de l'icònic Hotel W. Aquesta base és molt concorreguda per aficionats italians i altres seguidors de la vela que se senten atrets per la vibrant atmosfera. Els espectadors poden arribar a la base a través del Bus Nàutic i gaudir d'unes vistes del port, amb Montjuïc com a teló de fons. Aquesta àrea també ofereix un accés fàcil a la Plaça Rosa dels Vents, un excel·lent punt d'observació per veure els vaixells sortir i tornar.

En conclusió, les bases dels equips de l'America's Cup a Barcelona ofereixen als aficionats molt més que la simple oportunitat de veure els vaixells. Aquests llocs permeten als seguidors submergir-se a la cultura de la competició, viure l'emoció de la tecnologia d'avantguarda i compartir la seva passió amb altres entusiastes de la vela.