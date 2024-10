La convocatòria de la 'Roja' de Luis de la Fuente: torna el blaugrana Pau Cubarsí

Pau Cubarsí. Foto: Europa Press

Els defenses Pedro Porro, del Tottenham anglès, i Pau Cubarsí, del FC Barcelona, són les principals novetats de la llista del seleccionador nacional de futbol Luis de la Fuente per als partits davant de Dinamarca i Sèrbia de la Lliga de Nacions 2024-2025.

El lateral dret, que ja va ser cridat pel d'Haro amb anterioritat, torna per pal·liar els problemes en aquesta posició, ja que Dani Carvajal (Reial Madrid) està sancionat per al primer partit, mentre que el jove central català torna a gaudir de la confiança del tècnic de La Rioja per cobrir la baixa per lesió del central hispanofrancès Robin Le Normand.

A més, a la convocatòria hi ha campions d'Europa l'estiu passat com el davanter Álvaro Morata (Milà) i els centrecampistes Mikel Merino (Arsenal) i Alex Baena (Villarreal), absents en una llista anterior de la qual es mantenen Óscar Mingueza (Celta) , Pau Torres (Aston Villa) i Aleix García (Bayer Leverkusen).

L'actual campiona d'Europa afrontarà a la propera aturada internacional la segona i tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Nacions, competició en què defensa títol i en què suma quatre punts després d'empatar sense gols a domicili davant Sèrbia i golejar (1-4) a Suïssa també de visita.

Ara, la 'Roja' s'enfrontarà a Dinamarca el proper 12 d'octubre a l'Estadi Enrique Roca de Múrcia, i tres dies després al combinat serbi al Nou Arcàngel de Còrdova. La concentració de l'equip començarà el proper dilluns 7 d'octubre a la Ciutat del Futbol de Las Rozas a partir de la 1 del migdia.

La llista

PORTERS: David Raya (Arsenal), Àlex Remiro (Real Societat) i Robert Sánchez (Chelsea).

DEFENSES: Marc Cucurella (Chelsea), Dani Carvajal (Reial Madrid), Òscar Mingueza (Celta), Dani Vivian (Athletic Club), Aymeric Laporte (Al Nassr), Pau Torres (Aston Villa), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Pedro Porro (Tottenham) i Alexandre Grimaldo (Leverkusen).

CENTROCAMPISTES: Martín Zubimendi (Real Societat), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Villarreal), Fabián Ruiz (PSG), Aleix García (Leverkusen) i Pedri (FC Barcelona).

DAVANTERS: Álvaro Morata (Milà), Lamine Yamal i Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremi Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Societat) i Joselu Mato (Al-Gharafa).