La sanció a un futbolista anglès per mossegar un rival: quant de temps estarà sense jugar?

La Football Association (FA) d'Anglaterra ha sancionat Milutin Osmajic, del Preston North End, amb una suspensió de 8 partits per mossegar el defensor del Blackburn Rovers, Owen Beck.

El davanter del Preston North End ha pogut jugar els dos últims partits tot i haver estat sancionat per clavar-li la dent al jove gal·lès, anotant dos gols contra el Watford dimecres a la nit.

Osmajic va admetre la seva culpabilitat dilluns passat 30 de setembre, però el màxim organisme del futbol anglès no l'ha sancionat fins avui, divendres 4 d'octubre. Com s'esperava, es tracta d'un càstig molt dur que li impedirà jugar els propers 8 partits.

El davanter montenegrí no podrà jugar al North End fins al 23 de novembre que ve, per la qual cosa es perd més d'un mes i mig de competició. El davanter també ha rebut una multa de 15.000 dòlars per les accions.

El vídeo de la mossegada