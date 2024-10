El Girona torna a guanyar, gràcies a una actuació sense precedents del porter Gazzaniga (2-1)

El Girona torna a guanyar gràcies a una actuació sense precedents del porter Gazzaniga | Girona FC

El Girona es va imposar aquest migdia per 2-1 a l'Athletic Club a Montilivi. El partit va tenir com a gran protagonista el porter local, Paulo Gazzaniga, que va ser determinant per a la victòria del seu equip en aturar tres penals durant el matx.

El Girona es va avançar al marcador al minut 38, gràcies a un gol del colombià Yaser Asprilla, que va aprofitar un error defensiu per posar els seus per davant. Tot i això, l'alegria local va durar poc, ja que tot just un minut després, una combinació entre Álex Berenguer i Oihan Sancet va permetre que l'Athletic igualés el marcador, deixant el matx 1-1 abans del descans.

El partit va seguir el seu curs amb ocasions per als dos equips, però va ser a la recta final quan es va desfermar el veritable espectacle. En una successió de penals a favor de l'Athletic, Gazzaniga va emergir com l'heroi absolut. Primer va detenir un penal a Berenguer, endevinant perfectament la seva intenció. Poc després, Iñaki Williams va fallar el seu xut des dels onze metres, i després de repetir-se la pena màxima, el davanter va tornar a trobar-se amb el porter argentí, que va fer una altra parada espectacular. La tercera parada va arribar quan Ander Herrera es va disposar a llançar, però una vegada més, Gazzaniga es va imposar, segellant una actuació memorable.

Quan tot semblava encaminat a un empat, el Girona va aconseguir un penal en temps afegit, que va ser transformat per Cristhian Stuani per donar al seu equip una victòria agònica per 2-1. El veterà davanter uruguaià no va fallar des dels onze metres, assegurant tres punts valuosos per al conjunt català, que continua demostrant ser un equip difícil de batre a Montilivi.

Tot i els esforços d'Álex Padilla, porter de l'Athletic, que també va tenir un bon exercici, el conjunt basc no va poder evitar la derrota. Gazzaniga es va erigir com el gran heroi del partit, aturant tres penals i sent clau en la victòria del Girona, que recobra sensacions positives després d'algunes jornades complicades.