VÍDEO | La meravellosa campanya de l'Espanyol per incentivar l'adopció de gossos

Imatge promocional de la campanya | RCD Espanyol

L'Espanyol ha fet un pas més en el compromís amb els animals, especialment amb els gossos que busquen una llar. Aquest dissabte passat, al matx davant del Mallorca al RCDE Stadium, els onze jugadors de l'equip titular van saltar al camp acompanyats de gossos en una acció sense precedents a LaLiga. Per primera vegada a la història de la Primera Divisió, un equip va presentar els seus futbolistes juntament amb gossos que necessiten ser adoptats, mostrant el compromís del club amb el benestar animal i fomentant l'adopció responsable.

El gest va ser celebrat per l'afició i també va tenir una gran repercussió a les xarxes socials, on l'Espanyol va compartir un missatge emotiu a través del seu compte oficial de Twitter: "Històric! Per primera vegada a Primera Divisió de @LaLiga, els nostres jugadors salten al camp amb 11 gossets i gossetes per trobar-los una llar. Els periquitos no abandonen."

El club blanc-i-blau ha portat el seu compromís més enllà del camp de joc, aprofitant l'impacte de les xarxes socials per promoure l'adopció. Sota el lema "Els periquitos no abandonen", l'Espanyol ha llançat una campanya de conscienciació que inclou un fil a Twitter amb informació detallada sobre cadascun dels gossos que van participar a l'acció. A través d'aquest fil, els seguidors de l'equip poden conèixer millor els animals, la història i els passos per poder adoptar-los. El club va fer una crida directa als seus aficionats per trobar-los una llar a aquests gossos, que, com van esmentar, havien saltat al camp amb els jugadors.

Aquests tipus d'iniciatives no només destaquen el compromís social de l'Espanyol, sinó que també ajuden a visibilitzar la problemàtica de l'abandonament animal. Segons les xifres, milers de gossos a Espanya esperen ser adoptats, i l'Espanyol ha decidit fer servir la seva influència per contribuir de manera activa en aquesta causa. En integrar una acció tan visible en un partit de LaLiga i complementar-la amb una forta campanya a les xarxes, el club està utilitzant la seva plataforma per promoure un canvi social positiu, deixant clar que els periquitos no abandonen ni els seus ni els que més ho necessiten.