Màxima emoció a la Lliga F: Barça, Madrid i Atlético, colíders

Aitana Bonmatí, a la presentació de la temporada. Foto: FCB

El FC Barcelona, el Real Madrid i l'Atlético de Madrid mantenen la bona arrencada de temporada a la Lliga F 2024-25 i romanen com els tres únics equips amb ple de punts després de les seves respectives victòries davant el Madrid CFF (1-8), el València CF (1-0) i l'Athletic Club (2-0), en partits corresponents a la cinquena jornada del campionat.

El conjunt blaugrana va afinant a poc a poc la maquinària ofensiva i va aconseguir una nova segona gran golejada. Després del 10-1 del cap de setmana passat al Granada CF, va ser demolidor al Fernando Torres de Fuenlabrada, encara que anava perdent al descans i en un dia amb un altre rècord més per a Alexia Putellas.

El gol d'Allegra Poljak al quart d'hora va suposar la sorpresa momentània al partit i el Madrid CFF va ser capaç d'aguantar el seu avantatge fins al descans. Però després del pas pels vestidors, el Barça va ser imparable i va remuntar sense problemes amb gols de Keira Walsh (2), Ewa Pajor, Vicky López, Ingrid Engen, Ona Batlle i Jana Fernández per arribar amb punteria a la seva estrena de dimecres 9 de octubre a la Champions League davant el Manchester City anglès. Especial va ser el gol de la doble Pilota d'Or, el 194 com a jugadora blaugrana, igualant Ladislao Kubala i ja només per darrere de Luis Suárez (198), César (232) i Leo Messi (672).

També arrencarà a la màxima competició continental el Real Madrid, que ho farà dimarts a Londres contra el Chelsea. L'equip madridista no va tenir un partit excessivament còmode a l'Alfredo di Stéfano on es va acabar portant els tres punts per un solitari gol d'Olga Carmona al primer temps abans de la mitja hora d'un duel que va deixar la lesió de la local Sandie Toletti.

L'equip que entrena Alberto Toril iniciarà a la capital anglesa una setmana clau que acabarà amb el derbi davant de l'altre invicte de la Lliga F, l'Atlético de Madrid. Les blanc-i-vermelles continuen transmetent molt bones sensacions en aquest inici de temporada i van treure tres punts en una sortida complicada com Lezama després de batre 0-2 a l'Athletic Club amb dos gols en pròpia porta de Maddi.

A més, de la resta de la jornada va destacar la tercera victòria consecutiva de la Real Sociedad, que es va imposar per 0-2 al Granada CF amb gols a la segona meitat de Manuela Vanegas i Klara Cahynova, mentre que el Llevant Badalona va sumar un important triomf per 1-0 davant el Deportivo ABANCA amb gol al minut 90 de Macarena Portales.

Per la seva banda, en un altre partit atractiu del cap de setmana, el que mesurava el Levante UD i el Sevilla FC, va ser l'únic en què no hi va haver gols (0-0), mentre que el Costa Adeje Tenerife es va emportar els tres punts de la seva visita al Real Betis gràcies a un gol de Gift Monday només iniciar-se la segona part, i l'RCD Espanyol va aconseguir el seu primer triomf en remuntar el gol inicial de la SD Eibar d'Esperanza Pizarro amb els gols d'Arola Aparicio i Lice Chamorro.

El Levante Badalona, quart

Qui també ha començat la temporada vent en popa és el Levante Badalona. Les de Ferran Cabello són quartes després d'aquestes primeres cinc jornades, repetint el que van fer cursos enrere.

L'equip ha guanyat 3 partits, n'ha empatat un altre i únicament ha patit una derrota, situant-se per darrere de les 3 grans del campionat.