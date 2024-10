Mor l'exfutbolista blaugrana Johan Neeskens als 73 anys

Johan Neeskens, nascut el 15 de setembre de 1951 a Heemstede, Països Baixos, és un exfutbolista i entrenador neerlandès considerat un dels millors migcampistes de la història. Neeskens va ser una peça clau en la selecció neerlandesa durant els anys 70, destacant-se per la seva tècnica, resistència i capacitat per marcar gols des de posicions més endarrerides al camp.

Va iniciar la seva carrera professional el 1968 amb el RCH Heemstede, però el seu gran salt va arribar el 1970 quan va fitxar per l'Ajax d'Amsterdam. Sota la direcció de Rinus Michels, Neeskens va formar part del llegendari equip de l'Ajax que va guanyar tres Copes d'Europa consecutives (1971, 1972 i 1973). Era conegut per la seva versatilitat, jugant tant com a migcampista defensiu com a ofensiu, a més de posseir una habilitat excepcional per recuperar pilotes i sumar-se a l'atac.

El 1974, es va unir al Barça, on va jugar durant cinc temporades, convertint-se en un dels jugadors més estimats per l'afició blaugrana. Durant la seva estada al club català, va guanyar la Copa del Rei el 1978 i va deixar una empremta inesborrable pel seu lliurament al camp.

A nivell internacional, Neeskens va ser fonamental en la revolució del “futbol total” de la selecció neerlandesa. Va participar a les Copes del Món de 1974 i 1978, aconseguint la final en ambdues ocasions. Encara que els Països Baixos no van aconseguir guanyar el títol, Neeskens va deixar una marca profunda, sobretot el 1974, on va ser el segon màxim golejador del torneig amb cinc gols.

Després de la seva retirada com a jugador, Neeskens es va dedicar a la direcció tècnica, treballant com a assistent a clubs com el Barcelona i més tard com a entrenador en diverses lligues. El seu llegat roman com un dels grans arquitectes del futbol modern.