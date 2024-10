Un somni fet realitat: inaugurada la Ciutat Esportiva del CF Damm

La jornada del 7 doctubre es recordarà durant temps. Foto: Damm

La Fundació Damm ha inaugurat la nova Ciutat Esportiva Damm , un complex de 30.000 metres quadrats ubicat a la moto de Montjuïc de Barcelona, que es converteix a la seu oficial del Club de Futbol Damm . Aquestes instal·lacions permetran al club continuar la seva missió de formar joves futbolistes, consolidant el seu rol com una de les principals pedreres de talent del país durant els 70 anys d'història.

L'esdeveniment va comptar amb l'assistència de diverses autoritats, com ara Salvador Illa, president de la Generalitat; Josep Rull, president del Parlament, i Jaume Collboni, batle de Barcelona. També hi van ser presents Demetrio Carceller Arce, president de la Fundació Damm, i Ramon Agenjo, president del Club de Futbol Damm, els quals van destacar la importància de les noves instal·lacions a la trajectòria del club.

Les autoritats. Foto: Damm

Carceller va assegurar que "invertir en activitats que complementen i acompanyen el desenvolupament tant propi com de l'entorn de Damm és fonamental, més encara en un moment com l'actual. D'aquí dos anys, Damm celebrarà el 150è aniversari i encara que l'empresa ha canviat i evolucionat amb el pas del temps, el que no ha canviat és el nostre compromís amb les persones i la nostra implicació a la societat. Som una companyia amb una llarga història que segueix mantenint un esperit jove. un pas destacat, en aquest viatge que continuarà molts anys més i que suposa el “primer acte” de la celebració del segle i mig de vida que complirà Damm el 2026”.

La Ciutat Esportiva Damm, la construcció de la qual va començar el novembre de 2022, disposa de dos camps de futbol 11, un dels quals és divisible en dos camps de futbol 7. L'edifici principal acull oficines, serveis mèdics, gimnàs, vestuaris i una sala de estudis per als jugadors. Un segon edifici conté vestuaris addicionals, graderies amb capacitat per a 550 espectadors i una àrea de restauració.

Aquest complex és una obra conjunta dels estudis barcelonins Max de Cusa i Hiha Studio, dissenyat per integrar-se a l'entorn natural de Montjuïc. Les instal·lacions són energèticament autosuficients, amb un consum completament elèctric alimentat per plaques fotovoltaiques i un sistema demmagatzematge daigua de pluja. A més, el projecte compleix els estàndards de Nearly Zero Energy Building (NZEB), respectant el medi ambient.

Durant la inauguració, més de 500 persones van assistir a l'esdeveniment, on van tenir l'oportunitat de conèixer les instal·lacions que ara reuneixen tots els equipaments del club en un sol espai. Els 230 jugadors i jugadores del club, juntament amb els 90 membres dels equips tècnics i mèdics, formen part d'aquesta nova llar esportiva.

La llotja de l'estadi. Foto: Damm

L'esdeveniment també va comptar amb la presència de jugadors que han estat part del club i ara juguen a primera divisió, com David López (Girona FC) i Joan García (RCD Espanyol). També hi van assistir figures destacades de l?esport com Joan Laporta, president del FC Barcelona; i Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol. A més, diverses personalitats del futbol, com Leo Messi, Pep Guardiola i Xavi Hernández, van enviar missatges de felicitació al club per aquest important èxit.

Un dels moments més emocionants va ser l?actuació dels Castellers d?Esparreguera, que van aixecar un pilar de quatre pisos mentre desplegaven l?escut del Club de Futbol Damm. La inauguració va culminar amb el servei d'honor realitzat per Inés Pujol Agenjo, que, juntament amb el seu avi Ramon Agenjo, va recrear el mateix gest realitzat per la seva besàvia fa 70 anys.

Finalment, la jornada va concloure amb dos partits amistosos entre els equips juvenils del Club de Futbol Damm i els juvenils del RCD Espanyol i el FC Barcelona, tancant la celebració amb el futbol com a protagonista principal.