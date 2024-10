L'emotiu missatge de Pedro Sánchez a Andrés Iniesta: "Vas marcar el gol de les nostres vides"

Arxiu - Pedro Sánchez i Iniesta al comiat de la selecció - EUROPA PRESS - Arxiu

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat el futbolista Andrés Iniesta el dia de la seva retirada dels terrenys de joc i li agraeix haver marcat “el gol de les nostres vides” en referència a la final del Mundial de Sud-àfrica l'any 2010.

A més, Sánchez elogia que Iniesta és "una persona exemplar" i una "autèntica llegenda del futbol mundial", segons ha escrit en un missatge a la xarxa social X.

"Vas marcar el gol de les nostres vides i et vas fer fora el país a l'esquena per donar-li el primer Mundial a Espanya. Un gol que, com bé dius, 'ho marquem tots'", ha assenyalat a continuació.

Sánchez ha desitjat "tota la sort del món" en la nova etapa al jugador, que va desenvolupar gairebé tota la seva carrera al FC Barcelona ia la selecció espanyola.

"Avui has dit que 'els futbolistes passen, les persones queden'. Tu, sens dubte ets dels que es queden per sempre. Gràcies per ser com ets dins i fora del camp", ha afegit.